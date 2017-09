„Wir sollten über die schönen Dinge sprechen!“

Buchneuerscheinung – Dem Glück auf der Spur

Was im Leben macht glücklich und zufrieden? Isabell Prophet hat sich dem Thema wissenschaftlich genähert und dabei herausgefunden, dass schon kleine Dinge viel verändern können bei der Suche nach dem Glück.

Hannover. Es ist eine Frage, die wohl ein jeder hin und wieder gestellt bekommt, von Verwandten, Freunden oder auch Arbeitskollegen: „Bist du glücklich?“ Viel zu schnell antworten wir dann meistens mit: „Ja.“ Na klar sind wir glücklich. Oder doch nicht? Für fast jeden Menschen kommt der Tag, an dem er innehält und fragt: „Bin ich eigentlich wirklich glücklich?“ Meist gefolgt von der Frage: „Was bedeutet eigentlich ‚Glück‘ für mich?“ Oft lautet dann die Antwort an sich selbst: „Wenn ich diese Beförderung, dieses Ziel erreiche, dann wird es mir gut gehen.“ Aber stimmt das? „Dein Leben fängt nicht erst nach der Arbeit an“, schreibt die Journalistin Isabell Prophet in ihrem gerade erschienen Buch „Die Entdeckung des Glücks“. Sie geht den großen Fragen nach, was Glück eigentlich ausmacht, mit welchen unbewussten Handlungen wir uns selbst unglücklich machen und wie wir auf lange Sicht lernen können, in unserem Leben glücklich zu sein.

Frau Prophet, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch über Glück zu schreiben? Was hat Sie zu diesem Thema inspiriert?

Viele Menschen um mich herum suchten lange nach diesem einen Job, der sie glücklich macht. Plötzlich hagelte es um mich herum Kündigungen. Und ich dachte mir: Der Job wird keinen von uns glücklich machen. Das müssen wir selbst schaffen. Ich habe dann Glück als harte Wissenschaft entdeckt. Da sind Neurologen, die schauen uns ins Gehirn. Das ist wahnsinnig spannend. Bei meinen Recherchen habe ich gemerkt, dass es in der Welt sehr viel Wissen über das Glück gibt – und über die Handlungen, die uns glücklich machen. Dieses Wissen will ich verbreiten.

Wie verlief die Recherche für Ihr Buch? Mit welchen Menschen haben Sie gesprochen?

Recherche für ein Wissenschaftssachbuch funktioniert anfangs ein bisschen wie die Abschlussarbeit an der Uni: Man liest und liest und liest. Und dann habe ich mit sehr spannenden Menschen gesprochen. Einer hat zum Beispiel ein Virus durch Nervenbahnen geschickt, um sie zu kartieren. Dabei hat er – völlig unerwartet und außerhalb seines Spezialgebiets – eine Verbindung zwischen unseren Bauchmuskeln und unseren Stressregulatoren im Gehirn entdeckt. Ich habe auch mit der wahnsinnig klugen Soziologin Christine Carter gesprochen, nachdem ich ihr Buch „The Sweet Spot“ gelesen hatte. Ihr ging es wie vielen von uns: Sie war immer perfekt, sie hatte alles im Griff. Aber sie war nicht glücklich. Das musste sie erst lernen.