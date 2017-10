Als Zombies verkleidete Teilnehmer des „Zombie Walk 2017“ in Sitges Spanien.

Chemie der Angst

Was bei Grusel und Horror im Gehirn passiert

An Halloween ziehen sie wieder durch die Straßen: Unheimliche Clowns, Vampire und Zombies. Aber was passiert eigentlich in unserem Gehirn, wenn wir uns gruseln? Ein Blick ins „Haunted House“ unserer Gefühle und Wahrnehmungen.