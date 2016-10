Dem von IBM entwickelten Computer Deep Blue gelang es 1996 als erste Maschine, den damals amtierenden Schachweltmeister Garri Kasparow zu schlagen. (Archivbild)

© dpa

Künstliche Intelligenz

Warum Roboter nicht beim Pokern gewinnen können

Schach, Go: Die Künstliche Intelligenz hat es inzwischen geschafft, den Menschen in vielen Spielen der Welt zu schlagen – nur in einem nicht: Poker.