„Zauberpilze“ helfen gegen Depressionen

US-Studie

Hoffnung für chronisch depressive Menschen. Deren Gehirne können mithilfe von halluzinogenen Pilzen („Magic mushrooms“) neu eingestellt werden. Das zeigt zumindest das Ergebnis einer Studie, die im US-Fachjournal „Scientific Reports“ veröffentlicht wurde. „Es war so, wie nach einem Computer-Neustart“, sagte eine Testperson später.

Los Angeles. Die Wissenschaftler hatten den Probanden eine Woche lang zwischen zehn und 25 Milligramm der in den Pilzen enthaltenen Substanz Psilocybin gegeben. Anschließende Gehirnscans (fMRI) ergaben, dass das zu verminderten Aktivitäten in der Hirnregion Amygdala führte, in der Emotionen, Angst und Wut beeinflusst werden.

Alle 20 Testpersonen, die unter Depressionen litten, gaben nach einer Woche an, sich besser zu fühlen, die Hälfte bestätigten dies auch noch nach fünf Wochen. Die Wissenschaftler weisen daraufhin, dass noch weitere Studien nötig sind und warnen Depressionspatienten vor Selbstversuchen mit psychodelischen Pilzen.

Die spitzkegeligen Kahlköpfe, die auch „Zauberpilze“ genannt werden, wurden schon in vorchristlicher Zeit als Medizin geschätzt. Schamanen nutzen sie auf ihren Sitzungen und in Hippie- und anderen alternativen Kreise waren und sind sie zur angeblichen Bewusstseinserweiterung beliebt.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

0800 - 111 0 111 (ev.)

0800 - 111 0 222 (rk.)

0800 - 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

Email: unter www.telefonseelsorge.de

Von Dierk Sindermann/RND