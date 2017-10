Stark durch die innere Linie

Fit durch den Berufsalltag

In der Hektik des (Berufs-)Alltags verlieren wir unseren Körper regelrecht aus dem Blick – oftmals rächt sich das mit Verspannungen, Rücken- und Nackenschmerzen. Tai-Chi-Lehrerin Ute Jünemann-Bauer zeigt verschiedene Übungen, mit denen wir trotz steigender Anforderungen kraftvoll durch den Tag kommen.

Hannover. Der Berufsalltag ist für viele stressig. Besonders schwierig wird es, wenn Beruf und Familie unter einen Hut gebracht werden müssen. Ute Jünemann-Bauer weiß als ehemalige Finanzexpertin, welche Anforderungen die heutige Arbeitswelt mit sich bringt, und hat für sich die heilsame Wirkung von Tai-Chi und Qigong in Stresssituationen entdeckt. Nun gibt sie ihr Wissen im Buch „Kraftvoll im (Berufs-)Alltag“ weiter. Durch die darin beschriebenen Übungen kann man dem Stress entgegenwirken und entspannter leben und arbeiten. Schon 15 Minuten täglich können einiges bewirken. Wir stellen hier in den nächsten Wochen ein paar der Übungen vor. Heute: die innere Linie.

Ein sehr wertvoller Aspekt zur Stärkung der inneren Stabilität ist das Zentrieren in der senkrechten Körpermitte. um diese zu stärken, können wir unsere Aufmerksamkeit auf eine imaginäre Linie in der Mitte unseres Körpers richten. Dadurch verstärkt sich unsere innere Stabilität. Automatisch verbessert sich die Körperhaltung, was die Versorgung unseres Körpers positiv beeinflusst. Zudem wird unsere Ausstrahlung kraftvoller. Nehmen Sie zur Stärkung der inneren Linie zunächst die Grundhaltung ein, die Füße stehen hüftbreit und parallel zueinander, die Knie sind leicht gebeugt, die Schultern hängen locker herunter.