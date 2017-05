Weltnichtrauchertag

120.000 Menschen sterben jährlich an den Folgen des Rauchens. Wer regelmäßig zur Zigarette greift, schiebt die Risiken gerne zur Seite. Wie schädlich das Rauchen wirklich ist, sehen Sie anlässlich des Weltnichtrauchertages in unserem Video.

Hannover. Wer regelmäßig zur Zigarette greift, setzt sich und anderen großen gesundheitlichen Risiken aus: Jeder zehnte Raucher erkrankt im Laufe seines Lebens an Lungenkrebs – Hunderte sterben beim passiven Konsum von Zigarettenqualms. Um auf die Gefahren des Rauchens aufmerksam zu machen, hat die Weltgesundheitsorganisation den Weltnichtrauchertag ins Leben gerufen. In unserem Video sehen Sie, welche Risiken das Rauchen birgt.

In diesem Jahr steht der Aktionstag unter dem Motto „Rauchen kostet. Nichtrauchen kostet nichts!“ Auch deutsche Organisationen nutzen den 31. Mai, um über die Folgen des Tabakkonsums aufzuklären. Das „Aktionsbündnis Nichtrauchen“ und die Stiftung Deutsche Krebshilfe sorgen sich besonders um die Auswirkungen des Rauchens auf Kinder und Jugendliche.

Zahl der Raucherkrankheiten drastisch angestiegen

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte, wurden im Jahr 2015 rund 450 000 Patienten mit einer Raucherlunge oder Lungenkrebs stationär aufgenommen. Das sind 30 Prozent mehr als zehn Jahre zuvor. Mehr als 45 000 Menschen starben an Lungen- oder Bronchialkrebs. Damit ist diese Erkrankung inzwischen die vierthäufigste Todesursache in Deutschland.

Zwar rauchen in Deutschland immer weniger Menschen Zigaretten: Im Jahr 2007 wurden noch 251 Millionen versteuerte Zigaretten verkauft, 2016 waren es nur noch 205 Millionen. Nach Angaben des Bundesamtes liegt der tatsächliche Verbrauch von Tabak aber deutlich höher, da nur versteuerte Tabakwaren in die Statistik einfließen.

Auch Zigarettenstummel sind ein Problem

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Dienstag zudem einen Bericht veröffentlicht, in dem unter anderem die Umweltbelastung durch achtlos weggeworfene Zigarettenkippen angeprangert wird. 10 Milliarden Zigarettenstummel landeten täglich in der Umwelt, heißt es in dem Bericht. Die Kippen enthielten bis zu 7000 verschiedene Chemikalien. Viele seien giftig für die Umwelt, mindestens 50 seien krebserregend. Studien hätten die Gefährlichkeit für Meereslebewesen nachgewiesen.

Von RND/are/krus

Hannover