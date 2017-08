So kommt es zur totalen Sonnenfinsternis

Reine Physik

Voller Vorfreude erwarten Millionen von Menschen in den USA die totale Sonnenfinsternis. Das seltene Spektakel wird in einem gut 100 Kilometer schmalen Streifen von der West- bis zur Ostküste hinüber für jeweils rund zwei Minuten zu sehen sein. Doch wie entsteht überhaupt eine Sonnenfinsternis?

Washington. Bei einer totalen Sonnenfinsternis sind plötzlich Sterne am Himmel zu sehen. Sie entsteht, wenn sich der Mond genau zwischen Erde und Sonne schiebt und diese - von einem bestimmten Ort aus gesehen – vollständig verdeckt.

Am helllichten Tag wird es für wenige Minuten dunkel wie mitten in der Nacht. Daher können die Sterne sichtbar werden. Nur auf einem recht schmalen Streifen auf der Erdoberfläche - ein paar Hundert Kilometer breit und viele Tausend Kilometer lang - wird die totale Sonnenfinsternis sichtbar.

Das Phänomen ist relativ selten, häufiger sind partielle Sonnenfinsternisse, bei denen der Mond nur einen Teil der Sonne verdeckt. In Deutschland war eine totale Sonnenfinsternis zuletzt am 11. August 1999 in Süddeutschland zu sehen. Bis zur nächsten werden noch rund 64 Jahre vergehen.

Und genau deswegen ist es für die Menschen auch immer wieder etwas ganz Besonderes, eine Sonnenfinsternis zu sehen. Die „Great American Eclipse 2017“ wird weltweit live im Netz übertragen. Es wird also vermutlich die meistgesehene und fotografierte Sonnenfinsternis aller Zeiten sein. Fasziniert sind die Menschen aber schon länger von dem Schauspiel am Himmel:

Von RND/dpa