Jeden Tag eine gute Tat? Wie steht es wirklich um die Hilfsbereitschaft der Deutschen? Eine aktuelle Umfrage liefert die Antwort – und die eine oder andere Überraschung.

Nürnberg. Die Deutschen sind hilfsbereit: Einer internationalen Online-Umfrage zufolge haben rund 40 Prozent der Befragten aus Deutschland angegeben, mindestens einmal im Monat anderen Menschen zu helfen oder ehrenamtlich tätig zu sein. Davon geben vier Prozent an, täglich oder annähernd täglich, 16 Prozent mindestens einmal wöchentlich und 20 Prozent mindestens einmal im Monat für andere da zu sein.

Damit liegt Deutschland über dem Länderdurchschnitt von 39 Prozent, wie das Marktforschungsinstitut GfK am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Allerdings hinter Mexikaner (49 Prozent), US-Amerikaner (46 Prozent) und Niederländer (45), die am häufigsten angeben, täglich, wöchentlich oder monatlich zu helfen.

Männer hilfsbereiter als Frauen

Der Geschlechtervergleich in Deutschland zeigt, Männer helfen häufiger als Frauen. Insgesamt 46 Prozent der männlichen Befragten bieten mindestens einmal im Monat anderen ihre Hilfe an. Bei den Frauen liegt der Anteil bei 35 Prozent. Während etwas mehr als jede vierte Frau angibt, nie anderen zu helfen oder ehrenamtlich tätig zu sein, sagen das 19 Prozent der Männer.

Für die Umfrage, die repräsentativ für Online-Nutzer ist, wurden der GfK zufolge mehr als 22.000 Internetnutzer ab 15 Jahren in 17 Ländern befragt. In Deutschland wurde die Umfrage unter 1500 Menschen durchgeführt.

