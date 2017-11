© @ Corepics - depositphotos.com

Brandschutz

Sichere Steckdosenleisten: darauf müssen Sie achten

In vielen Haushalten sind Steckdosenleisten zu finden. Vor allem in Altbauten reichen die vorhandenen Steckdosen in der Wand oft nicht aus für den heutigen Bedarf an Strom für verschiedenste Geräte. Gerade besonders billige Produkte aber können gefährlich werden.