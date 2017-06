Auf der Couch – der Expertentipp

Sich gemeinsam mit der besten Freundin selbstständig zu machen – diesen Traum träumen viele Frauen. Zusammen ein Café oder eine Boutique eröffnen, eine Agentur gründen, das wär’s. Dass aus diesem Traum ganz schnell ein Albtraum werden kann, wird dabei gerne verdrängt.

Hannover. Die Selbstständigkeit bietet viele Fallstricke, über die Sie gemeinsam mit Ihrer besten Freundin stolpern können:

Das hatte ich mir schöner vorgestellt.

Sich selbstständig zu machen ist ein bisschen wie frisch verliebt sein. Nur, dass man eben nicht ineinander, sondern in eine gemeinsame Idee verliebt ist. Dass man dabei, ähnlich wie beim echten Verliebtsein auch, am Anfang die rosarote Brille auf hat und großzügig über die kleinen Fehler des Partners hinwegsieht, ist nur all zu menschlich. Da werden charakterliche Unterschiede zu idealen Ergänzungen, vergessliche Chaoten zu liebenswerten Schusseln. Doch was passiert, wenn die erste Euphorie verflogen ist und es plötzlich doch nervt, dass die schusselige Freundin jeden Monat vergisst, die Buchhaltungsunterlagen fristgerecht ans Finanzamt zu übermitteln? Dann, würde ich sagen, sind Sie in der Realität angekommen. Einer Realität, in der selbst die beste Freundin ein Mensch mit Fehlern ist. Fehler, die Sie ab sofort mittragen müssen.

Bei Geld hört die Freundschaft auf. Oder?

Als ich mich vor einigen Jahren gemeinsam mit einer Freundin selbstständig machte, gab uns ein Notar folgende Mahnung mit auf den Weg: „Denken Sie immer daran, sich gemeinsam selbstständig zu machen, ist schlimmer, als miteinander verheiratet zu sein.“ Was er uns damit sagen wollte, war: Wenn man sich gemeinsam selbstständig macht, verbringt man täglich nicht nur mehr Zeit mit seiner Geschäftspartnerin, als mit dem eigenen Ehemann. Auch finanziell ist man häufig stärker miteinander verbandelt, als in einer Ehe. Miet- und Leasingverträge, Bankdarlehen, Mitarbeiterlöhne, Dienstleisterrechnung, Forderungen vom Finanzamt – all diese Verpflichtungen wollen fristgerecht beglichen werden. Und spätestens, wenn das mal nicht so funktioniert, wie es sollte, zeigt sich, ob die langjährige Freundschaft diesen enormen Belastungen standhält.

Kritik nicht persönlich nehmen. Geht das überhaupt?

Da es sich bei der Kollegin nicht einfach nur um eine Geschäftspartnerin, sondern eben auch um eine gute Freundin handelt, können sich berufliche Streitigkeiten ganz schnell auf die private Ebene übertragen. Mit dem Unterschied, dass Sie sich eben nicht mehr bei Ihrer besten Freundin über die blöde Kollegin auslassen können, weil die beste Freundin jetzt die blöde Kollegin ist. Die Kollegin, die vielleicht ständig früher geht und Sie mit einem Berg Arbeit zurücklässt, die Ihnen bei wichtigen Terminen ins Wort fällt oder die sich für ihren Pausenkaffee zwei Euro aus der Kasse nimmt, ohne das Geld je zurückzuzahlen. Vermeintliche Kleinigkeiten, die jedoch viel mehr Gewicht haben, wenn sie von der besten Freundin begangen werden. Einer Person, auf die Sie bisher große Stücke hielten, die aber plötzlich im Job eine ganz andere Seite von sich zeigt. Natürlich könnten Sie Probleme einfach offen ansprechen. Doch wie wird die Freundin reagieren, wenn Sie sie bitten ab sofort länger zu bleiben oder schneller zu arbeiten? Und wie kommt es bei Ihnen an, wenn Ihre Freundin Sie plötzlich kritisiert?

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Ich möchte niemanden davon abhalten, sich gemeinsam mit der besten Freundin den lang gehegten Traum der Selbstständigkeit zu erfüllen. Auf die leichte Schulter sollten Sie diese Entscheidung allerdings nicht nehmen, denn eine gemeinsame Selbstständigkeit ist und bleibt eine große Herausforderung für eine Freundschaft. Und es liegt immer an zwei Personen, ob Ihre Freundschaft in der Lage ist diese Herausforderung zu meistern.

Von 2007 bis 2012 war Nadine Nentwig Geschäftsführerin einer Fashion-PR-Agentur. Ihre Erfahrungen hat sie in dem Ratgeber „Kluge Frauen scheitern anders“, Eden Books, 208 Seiten, 14,95 Euro, verarbeitet.

Von Nadine Nentwig/RND