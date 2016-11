Lösung gesucht

Die US-Raumfahrtagentur Nasa sucht kreative Lösungen für einen Toilettengang im Weltall. Bis zum 20. Dezember kann jeder Mensch Vorschläge einreichen, wie Raumfahrer solche Bedürfnisse in der Schwerelosigkeit künftig ohne Windeln erledigen können.

Washington. Das in den Astronautenanzug integrierte System müsse so konzipiert sein, dass es über eine Dauer von sechs Tagen Urin, Kot und Menstruationsblut sammle, schreibt die Nasa in ihrem Internetaufruf mit dem Titel "Space Poop Challenge". Die drei besten Ideen werden mit je 30 000 Dollar (aktuell rund 28 000 Euro) prämiert. Raumschiffe haben zwar Toiletten - beim Start, der Landung oder während eines Einsatzes im Außenbereich müssen Astronauten jedoch spezielle Windeln tragen.

Das kann auch gelten, falls im All Unfälle passieren. Die Windeln halten den Angaben nach höchstens einen Tag lang, ohne Hautausschläge und Infektionen zu verursachen. Mit ihrem Raumschiff Orion will die Nasa irgendwann Menschen zum Mars bringen. Der erste bemannte Flug zum Mond mit diesem Raumfahrtzeug ist für 2023 geplant.

Die Wettbewerber sollten mit ihren Ideen sicherstellen, dass bei diesen weiten Touren alle Aspekte des menschlichen Lebens berücksichtigt sind, heißt es in dem Aufruf. "Sogar die beschissenen." Die drei besten Entwürfe sollen in den nächsten drei bis vier Jahren zur Einsatzreife weiterentwickelt werden.