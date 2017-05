Greenpeace-Studie

Landwirte bringen ihre Gülle als Dünger auf die Felder aus. So gelangen die antibiotikaresistenten Keime in die Nahrung des Menschen.

Multiresistente Keime und Antibiotika in Gülle

In Großställen ist der Einsatz von Antibiotika üblich. Die Folgen hat nun Greenpeace untersucht: Die Umweltorganisation fand multiresistente Keime in der mehr als der Hälfte der untersuchten Gülleproben. So können die Keime auch dem Menschen schaden.