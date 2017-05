Auf der Intensivstation des Uniklinikums in Frankfurt sind multiresistente Bakterien gefunden worden.

Uniklinik Frankfurt

Multiresistente Keime auf Intensivstation gefunden

Auf der Intensivstation des Uniklinikums in Frankfurt sind multiresistente Bakterien gefunden worden. Drei von fünf betroffenen Patienten sind inzwischen tot. „Mit höchster Wahrscheinlichkeit“ starben sie nicht am Keim, sondern an den Grunderkrankungen – das zumindest behauptet die Klinik.