„Kein König mehr im Klassenzimmer“

Lehrkräften stellt sich heute ein ganzes Bündel an neuen Herausforderungen – Ganztag, Integration, Inklusion. © iStock

Pädagogik

Bis heute ist die Fachzeitschrift „Grundschule“ aus dem Westermann-Verlag einer der wichtigsten Praxisratgeber für Lehrkräfte. Was hat sich seit der Gründung vor 50 Jahren im Grundschulwesen geändert? Fragen an Prof. Dr. Uwe Sandfuchs.

Hannover. Das Ansehen der Lehrer hat sich im Laufe der Zeit verändert. „Die Lehrkraft ist heute nicht mehr König im Klassenzimmer“, sagt Uwe Sandfuchs, Professor für Grundschulpädagogik. Warum er so denkt, beantwortet er im Interview.

Die Gründung der Zeitschrift „Grundschule“ im Jahr 1967 fällt in eine Ära, in der das Schlagwort der antiautoritären Erziehung für ein Umdenken in der Kindererziehung sorgte. Zufall?

Keineswegs. Die Entwicklung von Erziehung und Schule hängt immer auch mit gesellschaftspolitischen Umbrüchen zusammen. Nach dem Krieg herrschte eklatanter Lehrermangel und die brachliegenden Potenziale, wie etwa die hohe Lernfähigkeit im Grundschulalter, konnten durch die vorherrschende volkstümliche Bildung nicht ausreichend genutzt werden. Schließlich wurde der Ruf nach einer Reform des Grundschulwesens immer lauter. Entscheidende Impulse gingen vor allem von dem Pädagogen Erwin Schwartz aus, der für mehr Chancengleichheit in der Bildung eintrat und Grundschulpädagogik als eigenständige wissenschaftliche Disziplin in der Lehrerausbildung etablierte. Er war schließlich Initiator und Herausgeber der Zeitschrift „Grundschule“, die bis heute ein wichtiger Ratgeber für Lehrer ist.