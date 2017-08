Ein Flüssiggastankanlage in Ulm.

Neuer Treibstoff

Ist das Flüssiggas LNG besser als Diesel?

Liquefied Natural Gas (LNG) könnte das Zauberwort in Sachen Energie von morgen sein. LNG ist in Deutschland und der EU noch nicht weit verbreitet. Dabei ist das Flüssiggas umweltfreundlicher als Diesel. Wir besuchen die LNG-Pioniere in Deutschland.