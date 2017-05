Zur Person: Nadine Nentwig arbeitet als Bloggerin und Redakteurin. Sie war Geschäftsführerin einer Fashion-PR-Agentur. Ihre Erfahrungen hat sie in dem Ratgeber „Kluge Frauen scheitern anders“, Eden Books, 208 Seiten, 14,95 Euro, verarbeitet.© gpt

Auf der Couch – Der Expertentipp

In der Krise liegt die Chance

Scheitern ist etwas, für das sich viele Menschen schämen. Etwas, das sie darum meistens lieber verschweigen, vertuschen oder wenigstens schönreden. Denn wer scheitert, muss zuvor etwas grundlegend falsch gemacht haben. So denken wohl die meisten von uns. Was schade ist, denn in der Krise liegt die Chance.