Hawaii bekommt nun doch sein Riesenteleskop

Astronomie

Nach jahrelangem Streit darf in Hawaii nun ein 30 Meter großes Teleskop gebaut werden. Doch Ureinwohner lassen nicht nach in ihrem Widerstand: Denn das Gerät soll auf einem Berg stehen, der ihnen heilig ist.

Honolulu. Einer der größten Zankäpfel in Hawaii liegt auf einem eisigen, kargen Berg. Der höchste Punkt des US-Staates in fast 4300 Metern Höhe ist nur mit Jeeps über eine steile Schotterpiste mit scharfen Serpentinen zu erreichen. Hier soll eines der größten optische Teleskop der Welt aufgestellt werden.

Am Donnerstag stimmte der Staat dem 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro) teuren „Thirty Meter Telescope“ zu. Das Gerät soll Teil eines Observatoriums auf dem schlafenden Vulkan Mauna Kea werden. Das Projekt stößt jedoch auf erbitterten Widerstand, denn der Berg ist den hawaiianischen Ureinwohnern heilig. In der Vergangenheit gelang es den Gegnern, die in eiskalten Nächten auf dem Mauna Kea kampierten und auch Festnahmen in Kauf nahmen, bereits mehrfach, das Bauvorhaben zu blockieren.