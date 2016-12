In der Schweiz ausgezeichnet

Zum ersten Mal überhaupt hat der Schweizer Gehörlosenbund die „Gebärde des Jahres“ gewählt. Gewonnen hat das Zeichen für den künftigen US-Präsidenten „Donald Trump“. Angelehnt ist die Gebärde für den 70-Jährigen an seine unverkennbare Haarpracht. Unter anderem im Finale um die „Gebärde des Jahres“: „Netflix“ und „vegan“.

Zürich. Die Schweizer „Gebärde des Jahres“ sorgt weit über die Landesgrenzen hinweg für Aufmerksamkeit: „Damit haben wir wirklich nicht gerechnet“, sagte Roland Wagner vom Gehörlosenverbund am Freitag. Neue Gebärden würden sonst kaum von Hörenden wahrgenommen.

Und so geht der „Donald Trump“

Die Handfläche wird von der Seite flach auf den Kopf geführt und dann leicht abgesenkt: Schweizer Gehörlose beschreiben so den baldigen US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump.

Trump habe sich im ersten Jahres des Wettbewerbs gegen andere Vorschläge wie „vegan“ und „Netflix“ durchgesetzt. „Ausschlaggebend war die Einfachheit der Gebärde, nämlich die Nachahmung der trumpschen Haarpracht und dass sie sich in kurzer Zeit entwickelt und schweizweit etabliert hat“, heißt es in der Begründung. Insgesamt gibt es in der Schweiz nach Schätzungen rund 10.000 Gehörlose, die mit italienischen, deutschen und französischen Gebärden kommunizieren. In Deutschland sind es etwa 100.000 Gehörlose.

Neue Namen oder Begriffe werden unter Gehörlosen normalerweise zunächst mit dem Fingeralphabet buchstabiert. Wenn sich das Wort etabliert hat, wird begonnen, eine eigene Gebärde zu kreieren.

Das waren die Finalisten um die „Gebärde des Jahres“:

