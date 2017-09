Elon Musk – in einer Stunde um die Welt

SpaceX

Elon Musk will den Weltraum erobern – das ist bekannt. Nun hat der Tesla-Chef in Australien seinen Plan dafür ausführlich vorgestellt. Wenn es nach dem Milliardär geht, fliegen wir in nicht einmal zehn Jahren zum Mars.

Adelaide. Elon Musk ist ein Visionär. Manche nennen ihn auch einen Träumer. Und seine Ideen halten viele für unrealistisch. Doch der 46-Jährige kümmert sich nicht darum, was andere denken. Denn der Tesla-Chef hat einen Traum: Er könne sich nichts Schöneres vorstellen, als da oben in den Sternen zu sein, sagte Musk am Freitag beim International Astronautical Congress im australischen Adelaide. Dort präsentierte er seine Pläne, wie er die Menschen zum Mars befördern will.

Mit seinem Unternehmen SpaceX will Musk Raketen bauen, die die Menschen binnen weniger Jahre ins Weltall befördern – die Reisen sollen bis zum Mond und sogar zum Mars gehen. Die Raketen – 100 Meter hoch – sollen Platz für 100 Personen haben. Sie werden in bequemen drei-Mann-Kabinen reisen. Das Unternehmen arbeite bereits ernsthaft an der sogenannten „Big Fucking Rocket“ (BFR, „Verdammt große Rakete“). 30 solcher Raketen, die Nachfolger der Falcon 9, sollen in den kommenden Jahren gebaut werden. Bereits im kommenden Jahr will SpaceX damit beginnen.