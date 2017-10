Drei US-Amerikaner erhalten Medizin-Nobelpreis

Stockholm

Stockholm. Den diesjährigen Nobelpreis für Medizin bekommen die drei US-Forscher Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young. Sie erhalten den angesehenen Preis für ihre Entdeckung molekularer Kontrollmechanismen, wie das Nobel-Komitee des Karolinska-Instituts am Montag in Stockholm bekanntgab.

Preisträger Michael W. Young wusste zunächst noch nichts von seiner Auszeichnung. Er habe Jeffrey Hall und Michael Rosbash telefonisch erreicht, nicht aber ihren Kollegen Michael Young, sagte der Leiter des Nobel-Komitees, Thomas Perlmann, am Montag. Alle drei Preisträger leben in den USA. Das Nobel-Komitee habe keine Skrupel, sie mitten in der Nacht anzurufen und ihnen zu gratulieren, sagte Perlmann. Rosbash sei am Telefon zuerst ganz still gewesen und habe dann gerufen: „Sie nehmen mich auf den Arm“.

Der Nobelpreis für Medizin wird seit 1901 verliehen. In diesem Jahr ist er ebenso wie die weiteren Nobelpreise mit neun Millionen Schwedischen Kronen (rund 935 000 Euro) und damit mit einer Million mehr als in den Vorjahren dotiert. Überreicht wird er am 10. Dezember in Stockholm - dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel.

Die Enthüllung des Medizin-Nobelpreisträgers stellt den Auftakt der diesjährigen Nobelpreis-Bekanntgaben dar. Am Dienstag und Mittwoch werden die Preise in den Kategorien Physik und Chemie verkündet, ehe am Freitag der Friedensnobelpreis bekanntgegeben wird. Der Literaturnobelpreisträger wird immer an einem Donnerstag enthüllt, bislang blieb allerdings unklar, an welchem genau in diesem Jahr. Der Wirtschaftsnobelpreis, der im strengen Sinne kein Nobelpreis ist, wird am nächsten Montag bekanntgegeben.

