Demokratie im Kleinen

Hamburg. Der Rat der Marienkäfer-Gruppe steht vor einer schwierigen Entscheidung: Lieber allein in der Turnhalle oder am Nachmittag mit den Eltern? Erzieherin Claudia Otto blickt in 20 grübelnde Gesichter. Die Abstimmung darüber, wie die Laternen für die dunkle Jahreszeit gebastelt werden sollen, nimmt keins der Kinder auf die leichte Schulter. „Mit Mama und Papa ist basteln schöner“, sagt Leonie, ein Mädchen mit blondem Zopf. „In der Turnhalle können wir basteln, wann wir wollen“, gibt ein rothaariger Junge zu bedenken. Während noch die letzten Argumente ausgetauscht werden, gibt Otto eine Schale mit bunten Glaskugeln herum.

Jedes Kind bekommt zur Abstimmung einen Muckelstein. In der Mitte des Kreises liegen zwei Stimmzettel. Auf dem einen sind kleine Strichmännchen in der Turnhalle zu sehen, auf dem anderen einige Erwachsene. Nacheinander legt jedes Kind seinen Stein auf eins der Blätter. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: 13 Stimmen für das Basteln mit den Eltern, sieben für die Turnhalle. „Okay, dann stimmen unsere beiden Gruppensprecher in der nächsten Kinderratssitzung für das gemeinsame Basteln“, sagt Otto.

Mithilfe von grünen und schwarzen Muckelsteinen wird abgestimmt. Quelle: Grünling

Diktatur der Großen im Kinderalltag

Sabine Denß, Leiterin der Kita „Lütte Lüüd“, verfolgt den morgendlichen Kinder-Parlamentarismus mit einem stolzen Lächeln. Die Kindertagesstätte der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein ist eine der ersten zertifizierten Demokratie-Kitas in Deutschland. Konkret bedeutet das: An vielen alltäglichen Entscheidungen sind die Kinder beteiligt. Bei den regelmäßigen Waldtagen dürfen die Kleinen zum Beispiel selbst bestimmen, ob sie lieber zur Bärenhöhle oder zum Kletterbaum wandern. Auch die Spielzeiten in der Turnhalle haben die Gruppen gemeinsam geregelt. „Neben diesen Abstimmungen darf jedes Kind über seine persönlichen Bedürfnisse mitentscheiden – zum Beispiel wer es wickeln darf, mit wem es kuscheln will oder was es beim gesunden Frühstück essen möchte“, erklärt Denß.

Ein solches Mitspracherecht, wenn auch in der UN-Kinderrechtskonvention festgelegt, ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Im Kinderalltag herrscht oft eine gut gemeinte Diktatur der Großen. Die Erwachsenen bestimmen ganz selbstverständlich, was auf den Tisch kommt, was angezogen wird oder wohin der nächste Ausflug geht.

Kinder erstellen eigene Verfassung

Sich von diesen alten Mustern frei zu machen und etwas mehr Demokratie zu wagen war für Denß und ihre Kollegen eine große Umstellung. Fast fünf Jahre vergingen von der ersten Idee bis zur endgültigen Zertifizierung als Demokratie-Kita im Februar. In dieser Zeit besuchten die Pädagogen Fortbildungen am Kieler Institut für Partizipation und Bildung und sprachen in unzähligen Teamsitzungen über die konkrete Umsetzung.

Außerdem erarbeitete das Team gemeinsam mit den Kindern eine eigene Verfassung. Festgehalten auf laminierten Strichmännchen-Zeichnungen steht diese heute in jeder Gruppe. Sie regelt die Entscheidungsgremien, das Mitspracherecht, aber auch die Grenzen der kindlichen Mitbestimmung. Ein respektvoller und gewaltfreier Umgang miteinander, die Sicherheit der Kinder oder hygienische Aspekte sind nicht verhandelbar. Alle anderen Regeln und Alltagsentscheidungen werden wie in einer „echten“ Demokratie immer wieder bewusst hinterfragt – sowohl von den Pädagogen als auch von den Kindern.