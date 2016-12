An manchen Weihnachtsbäumen in den USA hängt eine saure Gurke, grün schillernd aus Glas oder Kunststoff hergestellt. © Johannes Schmitt-Tegge/dpa

Tradition in den USA

In den USA hängen viele Familien eine saure Gurke aus Glas oder Kunststoff an ihren Weihnachtsbaum. Sie glauben, es handle sich um eine Tradition aus Deutschland, um den Kindern eine Freude zu machen.

New York. Amerikaner lieben schrillen Weihnachtschmuck. Die Bäume in Wohnzimmern oder vor den Häusern sind mitunter derart kunterbunt beleuchtet, dass es Europäern in den Augen schmerzt.

An manchen Bäumen gibt es eine Besonderheit, die geradezu bizarr anmutet: Da hängt eine saure Gurke, grün schillernd aus Glas oder Kunststoff hergestellt. „Christmas Pickle“ oder „Good Luck Pickle“ (Glücksgurke) nennen das die Amerikaner.

Händler bewerben Gurke als deutschen Christbaumschmuck

Der Gurkenschmuck wird im Baum etwas versteckt – durch ihre grüne Farbe ist sie nicht so einfach zu erkennen. Wenn Kinder ihn entdecken, winkt ein weiteres Geschenk.

Das Besondere: Amerikaner meinen, der Brauch stamme ursprünglich aus Deutschland – obwohl dort die Weihnachtsgurke weitgehend unbekannt ist. Auf Amazon zum Beispiel verlangt ein Händler für „Traditional German Christmas Pickle Ornament“ 4,90 US-Dollar. Der katholische Online-Shop „Catholic Supply of St. Louis“ verkauft eine grüne Glas-Gurke für knapp 3 US-Dollar und bewirbt sie ebenfalls als traditioneller Christbaumschmuck aus Deutschland.

Im Laden koste das weihnachtliche Schmuckstück bis zu 22 Dollar (knapp 21 Euro), schreibt die Nachrichtenagentur dpa.

