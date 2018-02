Wie sinnvoll sind Schlaf-Apps?

Hannover. Warum wir schlafen, kann die Hirnforschung zwar bis heute nicht vollends erklären. Neuere Ergebnisse lassen aber vermuten, dass beim Schlaf die Stoffwechselprodukte der Nervenzellen aus dem Hirn gewaschen werden. Arbeitet diese Müllabfuhr im Denkorgan ineffizient, sind die Konsequenzen unübersehbar: zu wenig oder schlechter Schlaf mindert die Leistungsfähigkeit und gefährdet auf Dauer die Gesundheit. Von Erinnerungsproblemen über Bluthochdruck bis zur Arbeitsunfähigkeit ist bei den Auswirkungen einer schlechten Nachtruhe alles zu finden.

Leider nimmt in Zeiten von Homeoffice und Smartphones die Zahl der Menschen mit Schlafproblemen kontinuierlich zu. Einer repräsentativen Studie der DAK aus dem Jahr 2016 zufolge leiden in Deutschland 80 Prozent der Erwerbstätigen unter schlechtem oder zu wenig Schlaf. Ein beachtlicher Markt. In den drängen seit einiger Zeit sogenannte Schlaftracker-Apps, Programme, die unseren Schlaf angeblich genau analysieren. Halten sie, was sie versprechen?

Obwohl 80 Prozent der deutschen Erwerbstätigen unter Schlafmangel leiden, kommen laut TK-Studie immerhin 32 Prozent auf mindestens sieben Stunden Schlaf. Quelle: RND/TK-Studie

Hilfreiche Informationen mit Apples Health-App

Zu den einfachsten Varianten zählt Schlafenszeit, eine Funktion, die in die Uhrzeit-App von Apples iOS integriert ist. Stellt man sich hier eine Einschlafzeit ein, erinnert das iPhone oder iPad einen daran, ins Bett zu gehen, und weckt zur gewünschten Zeit. Die Daten werden automatisch an Apples Health-App übertragen und protokolliert. So erstellt iOS ein Profil der Schlafmenge. Und diese Information kann wirklich hilfreich sein.

„Die richtige Menge Schlaf ist entscheidend“, sagt Professor Ingo Fietze, Leiter des Schlafmedizinischen Zentrums der Charité Berlin. „Gesund sind im Schnitt sieben Stunden pro Nacht oder rund 50 Stunden in der Woche. Dauerhaft unter sechs Stunden zu schlafen, ist ungesund.“ Natürlich komme es dabei vor allem auf die „Schlafeffizienz“ an, also dass man auch wirklich schläft und nicht einfach nur wach im Bett liegt. „Am besten, man legt sich zwischen 22 und 24 Uhr ins Bett“, sagt Fietze. „In dieser Phase sinkt die Körpertemperatur und der Hormonhaushalt ist günstig, um einzuschlafen.“ Eine Schlaferinnerung sei da durchaus sinnvoll.

Zwischen Traumschlaf und Tiefschlaf

Die Qualität der Nachtruhe hängt neben der Schlafmenge vor allem von den sogenannten Schlafstadien ab. Die Schlafmedizin unterscheidet grob gesprochen zwei Stadien: den Traumschlaf und den Tiefschlaf. Beim gesunden Nachtschlaf wechseln sich diese Stadien vier- bis sieben Mal pro Nacht ab. Vom Schlafstadium hängt zum Beispiel ab, wie viel wir uns nachts bewegen: im Traumschlaf ist der Körper völlig erschlafft, damit wir unsere Träume nicht ausagieren. Im Tiefschlaf dagegen wälzen wir uns schon mal hin und her.