Wenn ein Fußballkreis zum K.-o.-Kriterium wird

Seit Jahren sucht Jason mit seinem Vater nach einem Lieblingsfußballverein. Eigentlich nichts Besonderes, doch der Zwölfjährige ist Autist. Über ihre Erlebnisse während der Stadiontour haben die beiden das Buch „Wir Wochenendrebellen“ geschrieben.

Wie kam es zu der Suche nach dem Lieblingsverein?

Zum Geburtstag schenke ich meinem Vater immer einen Stadionbesuch. Irgendwann wollte Jason mit. Anfangs waren wir skeptisch. Im Stadion ist es eng und laut – zwei Dinge, die er im Alltag nicht mag. Weil er nicht lockerließ, besuchten wir zu dritt ein Champions- League-Spiel von Bayer Leverkusen. Jason war begeistert – weniger vom Spiel als von den Anzeigetafeln und Fangesängen. Auf der Rückfahrt fragte er mich, von welchem Verein er eigentlich Fan sei. Die Antwort darauf suchen wir bis heute.

Konnten Sie Jason nicht für Ihren Lieblingsverein Fortuna Düsseldorf begeistern?

Alle Versuche scheiterten, vor allem wegen schlechter Spiele. Bei einer Auswärtsniederlage gegen Hoffenheim war mein Sohn so sauer über die schlechte Leistung, dass er 75 Minuten nur gegen eine Mauer schaute. So entsteht keine Liebe. Immerhin begleitet er mich gerne zu Fortuna-Spielen. Bei Niederlagen kann er schließlich super den Papa ärgern.

Autisten brauchen viel Routine im Alltag. Hatten Sie je Bedenken, Ihren Sohn mit zu vielen neuen Eindrücken zu überfordern?

Nur am Anfang. Aber Jason schätzt die Atmosphäre im Stadion. Das war für mich genauso wie für seine Therapeutin eine Überraschung. Die laute und enge Südkurve in Dortmund steckt er besser weg als eine große Familienfeier. Das liegt vielleicht auch daran, dass ein Stadionbesuch vielen Routinen folgt. Es gibt überall Einlasskontrollen, feste Sitzplätze. Auch die Anstoßzeiten sind klar geregelt. Und wir haben unsere eigenen Rituale. Wir kaufen in jedem Stadion einen Fanartikel, reisen immer mit dem Zug an und essen in der Halbzeit eine Kleinigkeit.