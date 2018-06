Hannover

Wenn sich die Kleinste an einem Sonntagmorgen – gern nach der Zeitumstellung – dazu entschlossen hat, dass sie eigentlich noch müde ist, aber nicht müde genug für ihr eigenes Bett, dann quietscht die Tür und nackte Füße trappeln über die Dielen zur Bettkante. Gott sei Dank ist die Zeit vorbei, als mit angezogenen Knien volle Pulle ins Bett gesprungen wurde. Ohne Rücksicht auf Verluste – jeder Vater weiß, was ich meine. Jetzt wird nur ein bisschen gemurmelt und sich langsam unter die Decke geschoben. Dazu die Aussage: Ich schlaf noch ein bisschen, okay?

Klettertour durchs Bett

Spätestens jetzt wissen Mamas und Papas, dass es mit der Nachtruhe vorbei ist. Denn das angestrengte Augenzudrücken macht komischerweise wach. Also muss dringend die Position gewechselt werden. Dies involviert das Überqueren mehrerer ausgewachsener Körperteile. Wichtig ist es auch, dabei zu Ächzen und zu Stöhnen, als sei Kind auf einer Klettertour im Himalaya. Dann, endlich geschafft, das Kind liegt in der Mitte, hält beide mit klebrigen Händen fest, sodass die eigenen Schultern auf medizinisch eigentlich unmögliche Art verdreht werden, und stellt dann entrüstet fest: Puh, viel zu warm hier unter der Decke. Also ist menschliche Origami-Kunst fällig, mit der sich das Kind vom Zustand „Unter der Decke“ in den Zustand „Über der Decke“ schält und uns beiden Erwachsenen noch ein taschentuchgroßes Stück Decke übrig lässt. Erleichtertes Seufzen. Und Armeausbreiten. Und bei uns die Feststellung: Es ist eigentlich eh längst Zeit zum Kaffeekochen.

Von Imke Schröder/RND