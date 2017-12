Warum wir Dinge kaufen, die wir gar nicht brauchen

Konsumverhalten

Der Diderot-Effekt beschreibt ein Konsumverhalten, das viele Menschen kennen – es geht auf den französischen Schriftsteller Denis Diderot zurück, den einst ein neuer Hausrock plagte.

Hannover. Niemals hätte Claudia gedacht, dass eine Couch einen solchen Effekt haben kann. Natürlich wollte sie mit dem neuen Designerstück Glanz in ihre Wohnung bringen. Als sie die Couch im Laden gesehen hat, war sie sofort hingerissen. Die wochenlange Warterei bis zur Lieferung fühlte sich ewig an. Dann endlich kommt der schicke Dreisitzer, wird achtsam ausgepackt, hingestellt und ist gleich ein Blickfang. Für einen kurzen Augenblick ist Claudia mit sich und der Welt im Reinen. Bis sie feststellen muss, dass die neue hippe Designercouch das ganze Wohnzimmer in den Schatten schnöder Zweitklassigkeit stellt.

Es ist wie verhext: Plötzliche wirken die alten Kissen regelrecht fehl am Platz, der Teppich liegt schon fast unterwürfig zu Füßen des neuen Möbels und die Vorhänge sind einfach nur durchschnittlich. Claudia spürt, wie es in ihr zu kribbeln beginnt. Eine diffuse Unruhe überkommt sie. Sie greift zu Mantel und Kreditkarte und gibt sich ganz dem hin, was die Fachwelt als Diderot-Effekt bezeichnet. Zustande kommt dieser Effekt, wenn ein Mensch einen neuen Gegenstand kauft und dieser in ihm einen Zwang auslöst: den Zwang, weitere Dinge zu kaufen und zu ersetzen, um wieder ein passendes Gesamtbild herzustellen. Der neue Gegenstand ist wie eine Erschütterung der alten Harmonie. Weil der Gegenstand aber höherwertig eingestuft wird als die bereits vorhandenen Dinge, löst er große Unzufriedenheit und eine Kettenreaktion aus. Der französische Schriftsteller und Philosoph Denis Diderot ist verantwortlich dafür, dass der Diderot-Effekt seinen Namen trägt. In einem kurzen Essay aus dem Jahr 1772 schildert er seine persönlichen Erfahrungen. Der Titel des Essays: „Gründe, meinem alten Hausrock nachzutrauern. Eine Warnung an alle, die mehr Geschmack als Geld haben.“