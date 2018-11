Hannover

Es wird ungemütlicher. Doch offiziell hat der Winter in unseren Breitengraden noch gar nicht begonnen. Der Anfang der kalten Jahreszeit hat ein konkretes Datum, genauer gesagt sogar zwei: den kalendarischen Winteranfang und den meteorologischen Winteranfang. Was die beiden Termine unterscheidet und wieso es sie überhaupt gibt, erklären wir Ihnen hier.

Winteranfang 2018: Datum und Uhrzeit

• Der kalendarische Winteranfang 2018 ist am 21. Dezember 2018 um 23.22 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Er wird auch als astronomischer Winteranfang bezeichnet.

• Der meteorologische Winteranfang 2018 ist am 1. Dezember 2018. Er wird auch als klimatologischer Winteranfang bezeichnet.

Was ist der kalendarische Winteranfang/astronomische Winteranfang?

Nach astronomischen Berechnungen beginnt der Winter am 21. Dezember 2018. Er wird durch die Wintersonnenwende eingeleitet. Die Sonne steht zu diesem Zeitpunkt an ihrem tiefsten Punkt für die Nordhalbkugel. Dies ist gleichzeitig auch der kürzeste Tag des Jahres – also der Tag, an dem die Sonne die wenigsten Stunde über dem Horizont steht. In Mitteleuropa gibt es zur Wintersonnenwende nur höchstens knapp acht Stunden Sonne. Die Sonne befindet sich an diesem Tag senkrecht am südlichen Wendekreis. Nach diesem Zeitpunkt werden die Tage langsam wieder länger und heller. Die Wintersonnenwende variiert in den kommenden Jahren und Jahrzehnten minimal in ihrem Datum:

• Wintersonnenwende 2018: 21. Dezember 2018

• Wintersonnenwende 2019: 22. Dezember 2019

• Wintersonnenwende 2020: 21. Dezember 2020

Zum Ende des Jahrhunderts wird die Wintersonnenwende auf den 20. Dezember fallen.

Wann ist Winteranfang auf der Südhalbkugel?

Auf der Südhalbkugel verhält sich der Winteranfang anders. Gemeint ist der Teil der Erde, der sich südlich des Äquators befindet und damit das Gegenstück zur Nordhalbkugel (auf der Deutschland und Europa liegen) darstellt. Der Winteranfang auf der Südhalbkugel beginnt am 21. Juni.

Was ist der meteorologische Winteranfang/klimatologische Winteranfang?

Neben dem kalendarischen Winteranfang gibt es auch einen meteorologischen Winteranfang, der bereits früher startet. Er wird auch als klimatologischer Winteranfang bezeichnet und beginnt am 1. Dezember 2018. Dieses Datum ist jedes Jahr gleich und dient hauptsächlich dazu, Wetteraufzeichnungen und Vergleiche von Klimadaten einfacher zu gestalten. Es handelt sich also um ein rein praktisch begründetes Datum für Meteorologen.

Wintersonnenwende 2018: Bräuche und Rituale zum Winteranfang

Schon vor Christi Geburt galt die Wintersonnenwende als besonderes Datum im Jahr. Die längste Nacht des Jahres wurde auch als Mittwinter bezeichnet und in vielen europäischen Kulturen gefeiert. Im Römischen Reich fanden die Saturnalien statt, in Skandinavien das Julfest und die Kelten feierten Alban Arthuan. Ein bekannter spiritueller Ort für die Wintersonnenwende ist zum Beispiel Stonehenge.

Wann ist Winterende 2018/2019?

An den Winter schließt sich der Frühling an. Dieser beginnt am 20. März 2019 auf der Nordhalbkugel der Erde und läutet damit auch das Winterende ein. Die genaue Uhrzeit ist 22.58 Uhr.

Ähnlich wie beim Winter gibt es eine Unterscheidung zwischen dem meteorologischen und dem kalendarischen Frühlingsbeginn. Der Frühling wird kalendarisch durch die Frühlings-Tagundnachtgleiche eingeleitet. Dabei handelt es sich um den Zeitpunkt im Jahr, an dem die Sonne genau über dem Äquator steht. Der meteorologische Frühlingsanfang beginnt hingegen immer am ersten Tag des Monats, in den der kalendarische Termin fällt: Der Frühling beginnt demnach schon am 1. März 2019.

