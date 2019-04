Hannover

Ostern ist das wichtigste Fest für Christen – und mittlerweile zu einem traditionellen Familienfest geworden. Von Karfreitag bis Ostermontag erholen sich die Deutschen und erinnern an die Kreuzigung und Auferstehung Jesu.

Wann ist Ostern 2019 und warum ist es diesmal so spät?

In diesem Jahr fällt der Karfreitag auf den 19. April. Der Ostersonntag fällt auf den 21. April, der Ostermontag auf den 22. April. Es ist damit das späteste Osterfest seit acht Jahren. Woran liegt das? Ganz einfach. Das genaue Datum orientiert sich immer am Frühlingsbeginn und dem ersten Vollmond danach. Am ersten Sonntag nach diesen beiden Tagen ist Ostern. 2020 ist der Ostersonntag dann wieder am 12. April, 2021 sogar schon am 4. April.

Alle Osterfeiertage 2019:

• Gründonnerstag: 18. April 2019

• Karfreitag: 19. April 2019

• Ostersonntag: 21. April 2019

• Ostermontag: 22. April 2019

Gesetzliche Feiertage an Ostern : Wann haben Sie frei?

Die Osterwoche zieht sich über mehrere Tage, allerdings ist nicht jeder von ihnen ein Feiertag. An folgenden Tagen handelt es sich um gesetzliche Feiertage bzw. reguläre Tage:

• Gesetzliche Feiertage an Ostern 2019: Bei Karfreitag und Ostermontag handelt es sich um gesetzliche Feiertage, die in ganz Deutschland gültig sind. Der Ostersonntag ist lediglich in Brandenburg ein gesetzlicher Feiertag.

• Keine Feiertage an Ostern 2019: Keine gesetzlichen Feiertage sind hingegen der Gründonnerstag und der Ostersamstag (auch als Karsamstag bekannt).

• Interessant: Wenig später, am 1. Mai 2019, findet bereits der nächste Feiertag in ganz Deutschland statt. Der Tag der Arbeit ist ein gesetzlicher Feiertag.

Bedeutung von Ostern : Warum wird das Osterfest gefeiert?

Ostern ist das wichtigste Fest für die Christen. Während am Gründonnerstag an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern, und am Karfreitag an die Kreuzigung Jesu erinnert wird, dient der Ostersonntag dem Gedenken an die Auferstehung Jesu nach seiner Kreuzigung.

Der Ostermontag erinnert an die im Lukasevangelium erzählte Geschichte, die besagt, dass sich an diesem Tag nach der Auferstehung Jesu zwei Jünger auf dem Weg nach Emmaus machten. Dort begegneten sie am Abend Jesus Christus. Die Jünger verbreiteten danach in Jerusalem die Nachricht von der Auferstehung Jesu.

Osterhase und Ostereier: Warum werden Hasen und Eier mit Ostern in Verbindung gebracht?

Das Anmalen und Färben von Eiern hat zu Ostern seit Jahrhunderten eine weit verbreitete Tradition. Der Ursprung des Brauchs ist nicht bekannt. Jedoch gelten Eier als Symbol für die Auferstehung. Mit der Auferstehung Jesu an Ostern ist es wahrscheinlich, dass die bunten Eier daran erinnern sollen.

Woher kommt der Osterhase?

Ähnlich unbekannt ist die Herkunft des Hasen als typisches Symbol für Ostern. Verschiedenste Mythen und Geschichten ranken sich um ihn. Erwähnt wird er beispielsweise in der byzantinischen Ikonenkunst als Symbol für Christus. Ebenso wird er der angelsächsischen Frühlingsgöttin Eostre als heiliges Tier zugeordnet – diese Herleitung erscheint auch deshalb schlüssig, weil Ostern ursprünglich keine christliche Tradition, sondern ein heidnisches Fest der germanischen Frühlingsgöttin Ostara war.

Weit verbreitet sind die Osterhasen, speziell Schokohasen, erst seit etwa 60 Jahren.

Öffnungszeiten Ostern 2019: Wie haben die Geschäfte geöffnet?

Einkaufscenter und Geschäfte haben an Ostern grundsätzlich geschlossen. Blumenhändler und Bäcker dürfen für einige Stunden ihr Sortiment anbieten. Tankstellen sowie Geschäfte in Bahnhöfen und Flughäfen sollten in der Regel geöffnet haben.

Von RND/af/do