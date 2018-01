Vorsicht, Skiurlaub!

Zur Person: Professor Ingo Froböse ist Leiter des Gesundheitszentrums an der Sporthochschule Köln und gibt an dieser Stelle regelmäßig Tipps. © Monika Sandel

Auf der Couch

Auf die Skier, fertig, los?! Ganz so einfach ist es leider nicht. Was kinderleicht aussieht, verlangt dem Körper einiges an Koordination und Muskelkraft ab. Deshalb sollte man sich am besten schon zu Hause auf den Skiurlaub vorbereiten, weil man sonst Gefahr läuft, sich auf der Piste zu verletzen. Hier verrät Professor Ingo Froböse ein paar leichte Übungen für daheim...

Hannover. Skifahren wird – was die körperlichen Anforderungen betrifft – von sehr vielen Menschen unterschätzt, deshalb ist das A und O eine gute Vorbereitung. Damit man also der ungewohnten Belastung standhalten kann, ist eine gute Balance zwischen Ausdauer-, Kraft-, Beweglichkeits- und Stabilisationsübungen gefragt. Etwa sechs bis acht Wochen bevor es auf die Bretter geht, sollte spätestens mit dem Training begonnen werden, sodass die Übungen ihre Wirkung entfalten können.

Für die Verbesserung der Ausdauer und die Kräftigung des Herz-Kreislauf-Systems ist regelmäßiges Joggen, Walken oder Radfahren eine effektive Trainingsmethode. Mithilfe von einigen einfach ausführbaren Übungen lässt sich ein Krafttraining für die Haltemuskulatur im Bauch und im Rücken durchführen.

Beine und Schultern kräftigen

Zusätzlich sollten Übungen, wie z. B. tiefe Hocke oder Kniebeugen, für die Kräftigung der Beine in das Training integriert werden, denn insbesondere beim Skifahren wird die Oberschenkelmuskulatur stark beansprucht. So wirken vor allem in den Kurven große Kräfte auf die Beinmuskulatur. Unebenheiten im Boden, die abgefedert werden müssen, können zusätzlich belastend sein.

Trotz der starken Beanspruchung der Beine bitte nicht die Brust- und die Armmuskulatur vergessen zu trainieren, denn der Schultergürtel wird durch den Stockeinsatz auch gefordert. Eine gute Übung zur Stärkung sind Liegestütze. Zugunsten der Beweglichkeit auf der Piste sollten sich am Ende eines Trainings natürlich noch Dehnübungen anschließen.