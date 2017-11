Von wegen alles im Blick

Sicherheitswoche – Im Test

Manche Überwachungskamera lädt zum Ausspionieren ein – Grund ist der ungenügend gesicherte Datenversand.

Hannover. Sie verhindern keinen Einbruch, haben oftmals aber eine abschreckende Wirkung: Überwachungskameras am und im Haus springen an, sobald sich etwas bewegt, ein Großteil sogar schon, wenn ein Geräusch vernommen wird. Sie zeichnen auf, was sich rund um das Haus oder im Wohnzimmer und Co. abspielt. Per Alarm wird der Hauseigentümer über das Smartphone informiert. So weit, so vielversprechend. Wichtig an dieser Stelle: Im Außenbereich darf die Überwachung nur den eigenen Grund und Boden erfassen – so sieht es der Gesetzgeber vor.

Es hakt beim Datenschutz

Wie zuverlässig Überwachungskameras tatsächlich arbeiten, hat die Stiftung Warentest geprüft – mit ernüchterndem Ergebnis. So viel sei vorab verraten. Denn: Keine der 16 getesteten Kameras schützt die Privatsphäre gut. Nur zwei haben sowohl bei dunklen als auch bei hellen Witterungsverhältnissen zufriedenstellende Bilder geliefert, mitunter waren Gesichter verwischt oder verfärbt. Nur eine Kamera war einfach im Handling. Besonders hakt es allerdings beim Thema Datenschutz: So schön der Blick via App in den eigenen Garten oder das Wohnzimmer auch ist, er muss vor Angreifern sicher sein. Nur die Kamera des Herstellers D-Link für draußen sichert die Daten gut. Allerdings überträgt ihre App die Anmeldedaten unverschlüsselt.

Testsieger in sämtlichen Kategorien war die Nest Cam Outdoor, im Handel für etwa 170 Euro erhältlich – mit einer Einschränkung: Die Cloud zum Speichern der Aufnahmedaten ist nach einer Testphase von 30 Tagen kostenpflichtig. Positiv: Die Kamera schaltet sich automatisch ab, sobald sie das Smartphone mit der Steuerungs-App zu Hause ortet.