Hannover

Am 14. Februar ist Valentinstag. Das ist jedes Jahr so, aber trotzdem steht der Tag der Liebe für viele plötzlich vor der Tür. Die Frage nach dem passenden Geschenk bereitet da das ein oder andere Kopfzerbrechen. Hier ein paar Ideen, wie Sie auch in letzter Sekunde ein passendes Valentinstagsgeschenk für Ihren Lieblingsmenschen finden.

Partner-Puzzle für den Valentinstag

Was ist persönlicher als eine gemeinsame Momentaufnahme? Mit einem Partner-Puzzle aus Fotos hat man nicht nur Spielspaß, es eignet sich auch bestens, um gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen und seine Liebste oder seinen Liebsten zu überraschen. Personalisierte Fotopuzzles können online erstellt werden. Sollte die Zeit das nicht mehr zulassen, können Sie sich auch selbst auf den Weg machen und die Bilder ausdrucken und zuschneiden. Das ist zwar etwas mehr Arbeit, dafür aber umso persönlicher.

Valentinstags-Dinner selbst gemacht

Liebe geht durch den Magen - an Valentinstag essen gehen, kann allerdings jeder. Viel mehr Mühe und Fürsorge zeigen Sie mit einem selbst gekochten Abendessen. Dafür muss das Ergebnis nicht perfekt sein, denn auf die Geste kommt es an. Besorgen Sie zusätzlich eine Flasche Wein und stoßen Sie mit Ihrer besseren Hälfte auf Ihre Liebe an.

Romantische Lose für die Liebe

Romantik pur für kleines Geld: Basteln Sie Lose, die Ihren Partner oder Ihre Partnerin daran erinnern, was Sie an ihm/ihr lieben und schätzen. Dafür schreiben Sie die vielen Gründe einfach auf bunte Papierschnipsel und füllen sie anschließend in ein Einmachglas. Das sieht nicht nur toll aus, Ihre bessere Hälfte kann auch jederzeit eine Liebesnachricht von Ihnen lesen.

Tipp: Konzentrieren Sie sich hierbei auf die charakterlichen Kleinigkeiten. So sorgen Sie für manch einen Lacher und der Liebste/die Liebste fühlt sich außerdem geschätzt.

Blumen zaubern ein Lächeln ins Gesicht

Blumen zu verschenken, ist Kult. Egal, ob am Valentinstag, Geburtstag oder Jahrestag: Insbesondere Frauen zaubert der Blumenstrauß ein Lächeln ins Gesicht. Um das Ganze abzurunden, bietet sich der Kauf einer passenden Vase an. Auf diese Weise wird keiner ahnen, dass Sie mit dem Geschenk spät dran waren - denn Blumen muss man schließlich frisch kaufen.

Ein Rahmen voller Liebes-Erinnerungen

Für diese Idee kaufen Sie einen möglichst tiefen Rahmen, in den Sie zunächst Geschenkpapier kleben, das dann als Hintergrund dienen soll. Daraufhin folgen gemeinsame Erinnerungen, zum Beispiel Kinokarten, Konzerttickets oder der Fahrschein eines gemeinsamen Ausfluges. Wollen Sie dem Ganzen noch einen Feinschliff verpassen, ergänzen Sie den Rahmen um kleine Sticker oder Klebezettel mit Notizen. Das fertige Werk kann anschließend an die Wand gehängt werden und erinnert sowohl Sie als auch Ihren Liebsten/Ihre Liebste an die schönen gemeinsamen Erlebnisse.

Von RND/jo