Unerfüllte Weihnachtswünsche

Die Familienkolumne

Die ersten Wunschzettel sind geschrieben, die Neugier beim Nachwuchs steigt: Nur noch wenige Tage, dann kommen viele Familien gemütlich am geschmückten Tannenbaum zusammen. Zeit für Besinnlichkeit – und für Geschenke. Doch ob sich der lang gehegte Wunsch auch wirklich erfüllt? Nicht unbedingt.

Hannover. Selbstverständlich kann man ein Kind nicht mit Geld aufwiegen. Ist doch klar. Koste es, was es wolle – Elternsein ist unbezahlbar. Deshalb ist es egal, dass das Statistische Bundesamt alle Jahre wieder vorrechnet, was der Nachwuchs so kostet. Also, nur so nebenbei: Es sollen bis zum 18. Lebensjahr 130 000 Euro sein.

In den Mittelpunkt ihrer Berechnungen stellen die Statistiker übrigens die Konsumausgaben – also Nahrung, Kleidung, Möbel, Freizeit – exklusive Erstausstattung, Betreuungskosten, Urlaube. Beim Thema Konsum wird man zur Weihnachtszeit doch etwas hellhörig. Neulich habe ich die Kinder nach ihren Wünschen zum Fest gefragt – das hätte ich mir sparen können. Der junge Herr möchte gern ein neues Handy, nicht irgendeins. Ein schönes, mit einem kleinen Apfel drauf. Die junge Dame, ansonsten durchaus bescheiden, liebäugelt mit einem Pferd. Eine teure Anschaffung mit hohen Nebenkosten obendrein.