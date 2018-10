Hannover

Wer zum ersten Mal ein Taubenschwänzchen erblickt, muss unweigerlich an einen kleinen, flinken Vogel denken: So wie sich der Schmetterling bewegt, die Flügel in permanenter Bewegung und im Schwirrflug von Blüte zu Blüte eilt, ähnelt er unweigerlich einem Kolibri.

Mit rund 80 Flügelschlägen in der Sekunde kann er nicht nur in der Luft verharren, sondern auch rückwärts fliegen. Wie Kolibris kosten auch ihn diese akrobatischen Flüge viel Energie, weshalb der Nachtfalter den Tag nutzt. In fünf Minuten schwirrt er mehr als hundert Blüten an, um seinen Energiebedarf zu decken. Wie die in Nord- und Südamerika beheimateten Kolibris ernährt er sich von Blütennektar.

Mittelmeerbewohner als Balkongast

Kolibris sind es also nicht, die immer häufiger auch in Deutschland in Gärten- und Balkonkästen zu entdecken sind, sondern diese Wanderfalter. Mit seinem langen Rüssel saugt er die Kelche von Blüten aus, die anderen Insekten unzugänglich sind. Die Vorliebe von Hobbygärtnern für Geranien, Petunien oder Phlox teilt der wendige Schwärmer dabei. Er besucht aber auch andere Pflanzen wie Flieder, Primeln oder Veilchen.

Taubenschwänzchen stammen eigentlich aus Südeuropa, sie sind in im Mittelmeerraum, aber auch in Asien weit verbreitet. Jedoch ist es keine Seltenheit, dass sie bis zu 2000 Kilometer in zwei Wochen auf ihrer Wanderschaft zurücklegen. Immer wärmere Sommer wie die 2003 oder in diesem Jahr machen es möglich, dass sie die Alpen überqueren und sich immer weiter nach Norden vortasten. Selbst in Skandinavien und den Britischen Inseln wurden sie bereits gesichtet.

Schmetterling mit Vogelschwanz

Oft verwechselt wird er nicht nur durch seinen schwirrenden Flug, den ein leichtes Brummen begleitet. Auch sein Saugrüssel kann schnell für den langen Schnabel eines Kolibris gehalten werden. Auch der schwarz-weiß gezeichnete Hinterleib ähnelt einem Vogel: Dort befinden sich verlängerte Schuppen, die einem Federschwanz nicht nur optisch ähneln. Sie helfen im Flug zu steuern.

Während im deutschen Sprachraum die vermeintlichen Schwanzfedern den Namen für den Falter gaben, ließen sich andere bei der Namenswahl beim Flug der flinken Vögel inspirieren. Auf Deutsch heißt er auch der Taubenschwanz oder Karpfenschwanz, während er im Spanischen als „Esfinge colibrí“ oder im Englischen als „Hummingbird Hawk-moth“ in die Nähe zu Kolibris gerückt wird.

Der Bienenfresser (Merops apiaster) siedelt ebenfalls vermehrt in Mitteleuropa. Quelle: imago/blickwinkel/McPHOTO/A.Trunk

Bienenfresser folgt seiner Beute

An die erinnert auch durch seine Größe: Taubenschwänzchen sind mit 18 bis 30 Millimeter Länge relativ groß. Ihre Spannweite der rostbraunen Flügel kann sich mit 36 bis 60 Millimetern durchaus mit einem kleinen Vogel messen. Das macht sie auch für heimische Insektenfresser wenig interessant. Allerdings folgen ihnen ihre natürlichen Feinde nach: So ist der Bienenfresser, ein auffallend bunter Vogel, auch in Deutschland ansässig geworden. Auch er profitiert von einem wärmeren Klima.

Um hierzulande tatsächlich zu überdauern, brauchen Taubenschwänzchen jedoch das Glück von milden Wintern oder ein warmes Versteck. Die rund 200 Eier, die ein Taubenschwänzchen ab März im Flug zur Fortpflanzung legt, finden sich meist auf Labkraut oder Färberröten. Einwanderer aus dem Süden sind hingegen frühestens ab Ende April anzutreffen, sie legen ihre Eier später.

Die Raupen, die sich daraus entwickeln, sind dunkelgrün bis rotbraun und tragen hinten ein Sporn. Zu sehen sind sie seltener, sie ernähren sich nachts. Mindestens zwei Generationen der Insekten erleben die warme Jahreszeit, bevor die letzte sich zum Überwintern rüstet.

Von RND/nie