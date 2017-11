Steinzeitfrauen waren stärker als heutige Ruderinnen

Cambridge. Die Frauen-Rudermannschaft der Uni Cambridge ist stark. Gerade erst stellten die ambitionierten Athletinnen sie einen neuen Rekord auf. Doch mit ihren Vorfahrinnen vor 7000 Jahren können auch die muskelbepackten Ruderinnen nicht mithalten – die Frauen der Jungsteinzeit hatten trainiertere Oberarme.

Das ergab eine Vergleichsstudie zwischen rund 7200 Jahre alten Knochen aus Skelettfunden und der heutigen Frauen-Rudermannschaft der Universität Cambridge. In den ersten 5500 Jahren, nachdem die Menschen sesshaft geworden waren, arbeiteten Frauen intensiv in der Landwirtschaft und waren besonders stark, wie die Forscher um Alison Macintosh von der Universität Cambridge im Fachmagazin „Science Advances“ schreiben.

