Hannover

Zweige mit Weidenkätzchen werden nicht nur für die Weihe an Palmsonntag - eine Woche vor Ostern - in die Kirche getragen, sondern auch gerne für die Ostersträuße verwendet. Das Problem in diesem Jahr: Die Blüte der Weiden - das sind die typischen Kätzchen - dürfte zum späten Zeitpunkt des Osterfestes schon vorbei sein.

Weidenkätzchen : Stoffwechsel schon angekurbelt

In den meisten Regionen Deutschlands haben die wärmeren Phasen im Januar und Februar schon den Stoffwechsel der Weiden angekurbelt. Daher erblühen die meisten Weiden schon vor Mitte April. Lediglich in Regionen, wo Schneemassen und tiefe Minusgrade die Natur im Griff hatten, treffe das nicht zu, erläutert Christine Scherer von der Bayerischen Gartenakademie.

Weidenkätzchen kühl lagern

Wer zu Ostern mit den Weidenkätzchen dekorieren möchte, sollte sie also schneiden, wenn die Kätzchen noch geschlossen sind. Sie werden dann kühl gestellt, um die Blüte bis zum Fest zu unterbinden. „Besteht die Möglichkeit, die Zweige in einem Kühlraum bei plus zwei Grad zu lagern, können sie in Wasser gestellt werden. Hat man diese Kühlmöglichkeit nicht, dann die Weidenzweige bündeln und an einer schattigen Stelle draußen lagern“, so die Gartenexpertin. Aber Scherer sagt auch: „Da Palmsonntag recht spät ist, ist es schwierig, bis dahin ohne professionelle Kühlung Palmkätzchenzweige in der Vase zu dekorieren.“

Expertentipp: Auf andere Weiden zurückgreifen

Der Rat der Gartenexpertin: Wer nicht auf eine professionelle Kühlung zurückgreifen kann, sollte die Zweige erst zum Fest schneiden, auch wenn diese dann schon Blätter statt Kätzchen tragen. Gerade die Hängeweide eigne sich dafür, findet Scherer. Sie bildet sowieso fast keine Kätzchen, hat aber Zierwert aufgrund ihres hängenden Wuchses und der Blätter.

Alternativ könne man auch jeden anderen Zierstrauch im Garten nehmen, der entweder schon Blätter trägt oder Blüten zu dieser Zeit entwickelt. Je nach Witterung könnte auch die Kirschblüte in diese Zeit fallen. Und falls nicht: Geschnittene Zweige der Kirsche und anderer Sträucher können im warmen Wohnraum vortreiben. „Es dauert etwa eine Woche bis zehn Tage, bis sie aufgehen“, erklärt Scherer.

Übrigens: Wer auf den frühen Schnitt und die Kühlung von Weidenkätzchen setzt, sollte nur einzelne Triebe vom Baum entfernen. Die Blüte ist wichtig für Bienen und andere Insekten, die nach dem Winter im Garten noch wenig Nahrung finden, erklärt Scherer. Außerdem rät die Gartenexpertin komplett davon ab, Triebe von sogenannten Zierweidenstämmchen vor deren Blüte abzuschneiden, „da sonst der Zierwert verloren geht“.

Weidentriebe erst nach Blüte schneiden

Da Weiden ihre Kätzchen an Holz bilden, das im Vorjahr gewachsen ist, sollte man beim Schnitt der Gehölze unbedingt nach der Blüte Triebreste stehen lassen. „Beim Schneiden der Weidentriebe sollte darauf geachtet werden, dass ein zehn Zentimeter langes Stück vom letztjährigem Trieb an der Pflanze verbleibt, ein sogenannter Zapfen“, erläutert Christine Scherer von der Bayerische Gartenakademie. „Aus diesem Zapfen treiben dann dieses Jahr neue Triebe aus.“ Und diese wiederum tragen nächstes Jahr die Kätzchen.

Ein intensiver Schnitt der Weiden sollte immer erst nach der Blüte erfolgen, da die Blüten für Bienen und Insekten eine wichtiger Futterquelle zu Beginn des Frühjahrs sind. Einzelne Triebe für die Vase zum Palmsonntag und Osterfest können aber auch davor abgeschnitten werden.

Von RND / dpa