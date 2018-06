Hannover

Sechs Bundesländer sind bereits in die Sommerferien gestartet – alle anderen müssen sich noch ein bisschen gedulden. Damit die Urlaubszeit zum vollen Erfolg wird, haben wir hier die wichtigsten Tipps für Sie. Alles, was sie zum Wetter und zum Reiseverkehr wissen müssen und welche (Hör-)Bücher sich für die Ferienzeit besonders gut eignen, verraten wir Ihnen hier.

Welches Bundesland hat wann Ferien?

Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen müssen sich noch ein bisschen gedulden. In Niedersachsen und dem Saarland haben die Sommerferien unter anderem bereits begonnen. Hier sehen Sie die Termine 2018 in der Übersicht:

So wird das Wetter zum Ferienbeginn

Gute Nachrichten für alle, die ihren Urlaub in Deutschland verbringen: Es bleibt warm und sonnig. Am Freitag gibt es fast überall schönes Wetter – nur in München rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend mit Schauern. Am Wochenende knacken die Temperaturen erneut die 30-Grad-Marke. Rund um Köln, Saarbrücken und Frankfurt gibt es hochsommerliche Temperaturen. Doch auch der Rest kann sich freuen: Bei Temperaturen zwischen 21 und 29 Grad scheint überall die Sonne.

Ähnlich startet die kommende Woche, dann beginnen auch für alle Schulkinder in Sachsen und Thüringen (2. Juni) sowie Hamburg, Berlin und Brandenburg (5. Juni) die Sommerferien. Nur im äußersten Südwesten gibt es laut Angaben des DWD teils kräftige Gewitter. Die Höchstwerte liegen weiterhin bei hochsommerlichen 23 bis 33 Grad.

Unwetter mit Starkregen und Hagel könnten am Dienstag und Mittwoch den Süden und den Südwesten Deutschlands treffen. Lokal gebe es auch „kräftige Gewitter“.

Das sind die besten Sonnencremes

Apropos Sonne: Pünktlich zum Ferienbeginn hat die Stiftung Warentest Sonnencremes getestet. Demnach muss man für hochwertige Produkte nicht viel Geld ausgeben – die besten Cremes mit den Lichtschutzfaktoren 30, 50 und 50+ stemmen allesamt vom Discounter. Den vollständigen Artikel lesen Sie hier.

Hier drohen die schlimmsten Staus

Sommerferienzeit ist Stauzeit. Diese Formel werden viele Autofahrer auch an diesem Wochenende wieder akzeptieren müssen. Denn es starten weitere Bundesländer wie Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen in die Sommerferien.

Laut ADAC und Auto Club Europa (ACE) müssen sich die Reisenden auf den Autobahnen auf Verzögerungen und lange Staus einstellen. Besondere Schwerpunkte liegen dabei auf den Autobahnen in den Süden, in ost-westlicher Richtung, in Norddeutschland sowie auf den Routen zur Nord- und Ostseeküste.

Die Blechlawine kommt ab Freitagmittag bis in die Abendstunden hinein ins Rollen. Erst nach 20.00 Uhr dürfte es leerer werden. Am Samstag ist es vom frühen Vormittag bis zum Nachmittag voll, so der ACE. Der Autoclub empfiehlt den weniger belasteten Sonntag als alternativen Reisetag. Generell gilt der Tipp, nachts zu fahren. Auf den Rückreiserouten herrscht Samstag und Sonntag Betrieb.

Neun Tipps: So verhalten Sie sich im Stau richtig. Sieben Dinge, die im Stau verboten sind.

Eine Reise mit Kindern im Auto kann anstrengend werden – muss sie aber nicht. Wie die Autofahrt in den Urlaub möglichst stressfrei wird, verraten wir hier.

Buchtipps für den Sommer

Bücher zum Rätselraten, zum Lächeln oder zum Mitleben: Hier kommen sechs Lektüretipps für den Sommer. Vorgestellt werden unter anderem Romane von Autoren wie Gerhard Henschel, Anna C. Neumann oder Claire Douglas.

Ob am See, in der Bahn oder auf dem Balkon: Hörbücher eignen sich überall als Begleiter für den Sommer. Wir stellen zehn Audio-Book-Empfehlungen samt Hörproben vor.

Wohin in den Urlaub?

Mallorca: Neue Flüge, höhere Touristensteuer, mehr Busse – Wir sagen Ihnen, was sich 2018 auf der beliebtesten Insel der Deutschen ändert.

Frankreich: Eine Umweltplakette, neue Flugrouten und zahlreiche Neueröffnungen warten 2018 auf Reisende in Frankreich. Der reisereporter zeigt Ihnen, was es alles zu beachten und zu entdecken gibt.

Ist mein Urlaubsort sicher? Mexiko, Venezuela, Papua Neuguinea – Es gibt Länder, in die sollten Sie in diesem Jahr lieber nicht reisen, weil dort die Gesundheits- und Sicherheitsrisiken zu hoch sind. Eine Übersicht der sichersten und unsichersten Reiseländer 2018 gibt es hier.

Wohin soll die Reise gehen? Sie wollen verreisen, aber wissen noch nicht, wohin? Dann checken Sie doch das reisereporter-Städte-Abc. Mit Tipps für Städtereisen in Deutschland, Europa und rund um die Welt.

