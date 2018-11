Koroljow

Der Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete am 11. Oktober ist nach offiziellen Angaben durch einen defekten Sensor verursacht worden. Der Sensor sei beim Zusammenbau der Trägerrakete vom Typ Sojus-FG am Weltraumbahnhof Baikonur beschädigt worden, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Donnerstag in Koroljow bei Moskau mit.

Weitere Sojus-Raketen werden überprüft

An zwei bereits montierten Sojus-Raketen werde nun überprüft, ob bei ihnen der gleiche Fehler passiert sei. Bei dem Fehlstart hatten sich die Raumfahrer Sergej Owtschinin und Nick Hague unverletzt retten können. Der Fehlschlag bringt aber das Flugprogramm zur Internationalen Raumstation ISS durcheinander – Alexander Gerst muss wohl länger auf der ISS bleiben.

Von dpa/RND