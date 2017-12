Ski und Schneeball statt Smartphone

Hannover. Roman Siess, 49, leitet Europas größte Kinderskischule im österreichischen St. Anton. Im Interview spricht er über Veränderungen der vergangenen 27 Jahre, über Purzelbäume, Zauberteppiche, Albtraumeltern, das Ende der klammen Wollsocken und natürlich über das Skifahren an sich.

Roman Siess (49) leitet nicht nur Europas größte Kinderskischule im österreichischen St. Anton. Er ist auch selbst Skilehrer mit Leib und Seele: „Es gibt wenig Schöneres,als mit den Kindern draußen zu sein und auch mal etwas Blödsinn zu machen.“ Siess selbst hat mit drei Jahren zum ersten Mal auf den Brettern gestanden – beigebracht hat es ihm sein Vater, der ebenfalls Skilehrer war. Quelle: privat

Wie lernen Kinder heute Ski fahren im Vergleich dazu, wie ihre Eltern Ski fahren lernten?

Das ist ein Sprung wie vom 19. ins 21. Jahrhundert. Eigentlich ist so gut wie alles anders. Das Material, die Lifte, die Kleidung, die Lehrmethoden, die Kinder. Das ist alles mit dem Skifahren von vor 20 oder 30 Jahren nicht mehr vergleichbar.

Aber nach wie vor müssen die Kleinen lernen, wie sie mit dem Lift hoch- und auf ihren Brettern wieder runterkommen.

Ja, aber das Kurvenfahren ist mit den taillierten Kinder-Skiern viel einfacher. Früher lernten die Kinder bis zum Alter von zwölf oder 13, durch Druckwechsel Bögen zu machen, danach dann immer mehr über die Be- oder Entlastung der Ski. Bei den Carvingskiern ist das alles kinderleicht und weit weniger anstrengend. Oder denken Sie an die Kleidung: Als Kind hatten wir klamme Wollsocken, Strumpfhosen, vereiste Schals, pitschnasse Baumwoll-T-Shirts und Horror-Skistiefel. Heute tragen schon die Kleinsten Funktionsbekleidung, super Handschuhe und Gesichtsschutz. Das war früher einfach fies, wenn es windig war und minus fünf Grad hatte. Ein Fünfjähriger empfindet solche Temperaturen richtig als Schmerz, und das macht dann einfach keinen Spaß mehr.

Bei den Liften hat sich auch einiges getan, ich erinnere mich noch an einen Schlepplift, aus dem ich als Zehnjähriger sage und schreibe fünfmal an einem Nachmittag rausgefallen bin.

In den meisten Skigebieten sind sämtliche Schlepplifte und Tellerlifte verschwunden. Jetzt gibt es kindersichere Sessellifte, die beim Ein- und Ausstieg langsamer fahren, die Windschutz haben und teils sogar beheizte Sitze. An den Anfängerhängen gibt es „Zauberteppiche“, also Förderbänder wie am Flughafen, auf denen die Kids im Stehen hochfahren. Die Lifte sind so gut, dass wir jetzt an drei Tagen so viele Abfahrten schaffen wie früher an sieben. Die Kinder lernen schlichtweg schneller Ski zu fahren. Das Aufsteigen im Schlittschuhschritt oder seitwärts ist völlig weggefallen. Jeder kleine Hang hat einen Zauberteppich.

Das heißt, die Kinder sind weniger fit?

Sie fahren zwar viel mehr ab, aber, ja, die Ausdauer und die Motorik sind weniger gut als früher. Das liegt aber nicht nur an den Aufstiegshilfen. Es ist eine Generation von Smartphone-Kindern, die sich generell nicht mehr so viel bewegt. Aber das ist wohl auf der ganzen Welt so. Wenn ich sie mal einen kleinen Hügel hochgehen lasse, sind viele fertig, fallen im Stehen um. Früher konnte jedes Kind einen Vorwärtspurzelbaum, heute ist das ein Problem. Von zehn Achtjährigen kriegen sieben bis acht keinen Purzelbaum mehr hin. In meinen Anfangsjahren kullerten die Kinder nach der Skistunde den Berg runter oder machten eine Schneeballschlacht. Heute schauen sie auf ihre Handys. Daher mein Plädoyer: Schneebälle statt Smartphones, das macht die Kinder glücklicher.

Also eigentlich sind nur der Berg und der Schnee gleich geblieben.

Na ja, auch der Schnee ist völlig anders. In großen Skigebieten wie hier am Arlberg haben viele der Pisten Kunstschnee, der ist um einiges schneller und härter als Naturschnee. Buckelpisten waren früher allgegenwärtig, heute sind sie eine Seltenheit.

Inwiefern lernen Kinder heute anders?

Der Lernfortschritt ist wegen all der technischen Vorteile viel größer, und wir gehen wissenschaftlicher vor. Vor 20 Jahren hatte ein Kinderlehrplan für Skilehrer drei Seiten Umfang, heute sind es hundert. Und wir haben natürlich neue, kindgerechtere Begriffe, wie „Banana Shape“ für Hüftknick oder „Pizza“ für den Pflugbogen oder „Pommes“ für die Parallelfahrt. „Airplane“ nennen wir es jetzt, wenn Kinder die Arme seitwärts ausstrecken. Wie ein Flugzeug halt. Die Zeiten von Stemmschwung und Umsteigbogen sind vorbei. Das klingt manchmal ein bisschen deppert, aber die Kinder verstehen das viel besser. Schon Anfänger lernen deshalb heute mit mehr schnellen Erfolgen, und das bringt dann natürlich mehr Freude mit.