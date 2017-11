Sicher durch Laub und Nässe

Schon bei Tageslicht sind Radfahrer auf den Fahrradwegen für den Autofahrer nur schwer zu sehen – Bäume und parkende Autos verdecken die Sicht. Wenn der Radfahrer bei Dunkelheit zudem ohne Licht unterwegs ist, sind Unfälle programmiert. Hannelore Herlan von der Deutschen Verkehrswacht rät deswegen, das Licht am Rad stets vor der Fahrt zu kontrollieren und schon bei Dämmerung anzuschalten. „Im Herbst kann es schon am Nachmittag plötzlich sehr dunkel werden. Ohne Licht sind die Radfahrer dann praktisch unsichtbar.“

Die Straßenverkehrsordnung schreibt Fahrradfahrern indes vor, das Rad bei Dunkelheit ausreichend zu beleuchten: weißes Licht vorn, rotes Licht hinten, dazu entsprechende Reflektoren. Auch batteriebetriebene Lämpchen und Akkuleuchten sind erlaubt, sofern sie am Fahrrad angebracht sind. Das Frontlicht müsse eine Lichtstärke von mindestens zehn Lux aufweisen, erklärt Ronald Huhn vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Moderne LED-Modelle sind sogar teilweise deutlich heller. Lämpchen am Helm oder Körper sind allenfalls eine Ergänzung, blinkendes Licht bleibt verboten.

Besonders in unbeleuchteten Parks oder auf dunklen Waldwegen ist es wichtig, auch selbst etwas sehen zu können. Dazu müsse das Licht richtig eingestellt sein, sagt Huhn. „Die Leuchte muss auf den Boden zeigen. Der Lichtfleck sollte in ungefähr fünf Metern Entfernung zu sehen sein.“ So könne man selbst die Fahrbahn einsehen und vermeide es, Rad- und Autofahrer zu blenden.

Helle und reflektierende Kleidung sollten Radfahrer tragen, um gut gesehen zu werden. Ein Muss sollte auch ein Helm sein. Quelle: RND

Zweirad beizeiten aufrüsten

Ob Akkuleuchte oder ein Dynamo, sei reine Geschmackssache, sagt David Eisenberger vom Zweirad-Industrie-Verband. Sportliche Radfahrer bevorzugen aus Gewichtsgründen die abnehmbaren Leuchten, City-Biker setzen auf Dynamos. Nabendynamos seien dabei besser als die klassischen Seitenläuferdynamos, die am Reifen anliegen. „Ein Nabendynamo ist ein geschlossenes System und deswegen nahezu wartungsfrei“, so Eisenberger. Für Kinder seien besonders Systeme mit Lichtautomatik geeignet, rät Fahrradexperte Huhn. Wenn es draußen dunkel wird, schalten sie die Leuchten selbst ein – sowohl am Abend als auch in Unterführungen.

Bei glatter Fahrbahn kann es sinnvoll sein, den Reifendruck bis zum erlaubten Minimalwert zu verringern. Dieser Wert steht am Reifen selbst. Niedriger Druck vergrößert die Auflagefläche des Reifens und damit die Bodenhaftung. Spezielle Winterreifen oder gar Spikes seien im Herbst allerdings nicht zu empfehlen, sagt Roland Huhn. „Sie helfen bei vereister Fahrbahn, jedoch nicht bei Nässe.“ Die Bremsen müssen optimal eingestellt sein, da der Bremsweg auf nassem Untergrund deutlich länger wird. Scheibenbremsen sind dabei weniger anfällig für Nässe als Felgenbremsen.

Bei Pedelecs und E-Bikes müsse man sich heute keine besonderen Gedanken im Herbst oder Winter machen, meint David Eisenberger: „Moderne Akkus bleiben bei Minusgraden leistungsfähig. Auch bei einer längeren Tour durch die Stadt wird Ihnen der Strom nicht ausgehen.“ Möglich seien Reichweiten von über 100 Kilometern. Nur wer sein E-Bike länger draußen stehen lasse, sollte den Akku rausnehmen, so der Verbandssprecher – wegen der Kälte, aber auch wegen der Diebstahlgefahr.

Auf die richtige Kleidung kommt es an

Um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu erhöhen, rät Hannelore Herlan zu heller Kleidung auf dem Fahrrad. Im Lichtkegel eines Autos sei ein Radler in weißer Jacke oder Warnweste viel besser zu sehen als in dunkler Kleidung. Besonders wichtig seien Reflektoren an Armen und Füßen, sagt Roland Huhn. „Beim Fahren bewegen sich diese Reflektoren. Tests haben ergeben, dass Autofahrer dabei schon aus großer Entfernung erkennen, dass es ein Mensch ist, der sich da bewegt.“

Der Fahrradexperte betont auch die Wichtigkeit eines Helms. Er kann zwar keine Unfälle verhindern, schützt aber den Kopf vor schweren Verletzungen, wenn ein Fahrradfahrer stürzt. „Nahezu alle Fahrradhelme auf dem Markt erfüllen die Norm. Diese ist aber schon 20 Jahre alt“, sagt Huhn. Er rät, auf die Ergebnisse der Stiftung Warentest zu achten. Sie stellt höhere Sicherheitsanforderungen an die Helme – vor allem, was den Schutz der Schläfen angeht.