Schlaf schön!

Jetzt, wo die Tage kürzer und dunkler sind, zieht es uns fast magnetisch ins Bett. Kuschelzeit unter warmer Decke. Doch wer müde ist, schläft nicht unbedingt gut ein oder gar durch. Lesen Sie hier ein paar Tipps für erholsame Stunden ...

Hannover. Wenn im Winter die Dunkelheit abends eher einsetzt, verändert sich bei Menschen der Schlaf-wach-Rhythmus. „Die Lichtverhältnisse haben entscheidenden Einfluss“, sagt der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin, Alfred Wiater. Blaues Licht mache wach. Wechsle das Spektrum Richtung Abend eher zu Gelb- und Rottönen, werde Melatonin ausgeschüttet. Die Folge: Man wird müde.

Jeder kennt das: Es ist Feierabend, man sucht Ablenkung und Erholung vom Tag – gern vor dem Fernseher. Kaum ist die Flimmerkiste an und man selbst gemütlich in eine Decke gehüllt, fallen die Augen zu. Geht es dann aber von der Couch ins Bett, wälzen sich viele Menschen im Halbschlaf unruhig hin und her, gerädertes Erwachen am Morgen inklusive. Und das ist auf Dauer äußerst ungesund, denn Schlafmangel schadet ähnlich wie Übergewicht und Nikotinsucht dem Körper.

Doch so weit muss es gar nicht erst kommen. Schon einfache Mittel können helfen, leichter in den Schlaf zu finden. Manchen Betroffenen hilft es schon, ihre Gewohnheiten etwas anzupassen. Alkohol am Abend beispielsweise wirkt sich ungünstig auf die Schlafqualität aus, erläutert Schlafmediziner Prof. Jörg Lindemann vom Uniklinikum Ulm in der Zeitschrift „Apotheken Umschau“. Ebenso empfiehlt er elektrische Geräte, so auch das geliebte Smartphone, Fernseher, Computer, Laptop und Tablet, aus dem Schlafzimmer zu verbannen. „Elektronische Medien erhöhen den Aktivitätslevel und signalisieren dem Gehirn durch das beleuchtete Display, dass es draußen noch hell ist. Beides hält vom Schlafen ab.“

Besser einschlafen – Interview mit Prof. Jürgen Zulley