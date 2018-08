Hannover

„Grislibär“ oder „Majonäse“: Der Anblick so mancher Neuerung war zunächst irritierend. Eher als gewöhnungsbedürftig dürften auch Fälle wie etwa das dreifache „f“ in „Schifffahrt“ und das Doppel-„s“ in „Kuss“ gelten. 20 Jahre nach der offiziellen Einführung der Rechtschreibreform an Behörden und Schulen zum 1. August 1998 hat das Thema zwar nicht mehr die ganz große öffentliche Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz, viele Gemüter erhitzt es aber doch bis heute. In unserem Quiz können Sie beweisen, ob Sie sich mit der neuen Rechtschreibung auskennen.

Von RND