Hannover

Steigende Temperaturen und das Aufblühen von Pflanzen haben Folgen für alle Allergiker. Denn mit den ersten Pollenflügen ist die Atempause für Heuschnupfengeplagte leider vorbei. Die Folge: Schnupfen, Niesen und rote Augen. Jeder vierte bis fünfte Deutsche hat eine oder mehrere Allergien. Reaktionen auf Pollen treten dabei am häufigsten auf. Um den Heuschnupfen im Zaum zu halten, können Betroffene beim Auftreten von Symptomen und auch vorbeugend viel tun.

Wie entsteht überhaupt eine Allergie ?

Grundsätzlich kann das Immunsystem zwischen körpereigenen und fremden Stoffen unterscheiden. So kann der Körper gegen Krankheitserreger wie Viren und Bakterien spezifische Antikörper bilden. Bei Allergikern reagiert das Immunsystem aber auch auf harmlose Stoffe wie Pollen, als wären es Krankheitserreger, heißt es beim Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte in Neumünster. Dann setzt der Körper entzündungsauslösende Botenstoffe wie Histamine frei, die Symptome wie Juckreiz, Rötungen und Niesen auslösen.

Was sollte man bei Heuschnupfen tun?

Wichtig ist es, eine Pollenallergie nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Meist holen sich Menschen mit Heuschnupfen nur Medikamente aus der Apotheke und verzichten auf einen Arztbesuch. Zur Symptombekämpfung reichen Medikamente zwar aus, jedoch sollte man mit Heuschnupfen möglichst früh zum Arzt, warnt die Hamburger HNO-Ärztin Dr. Christa Wilcke. Denn: „Mittlerweile liegt das Risiko eines Allergikers, Asthma zu entwickeln, schon bei 46 Prozent.“ Ein schlimmer Asthmaanfall könne sogar tödlich sein, so Wilcke.

Symptome von Heuschnupfen mit Hyposensibilisierung lindern

Betroffene können sich das ganze Jahr über für die Pollenflug-Saison wappnen. Bei einer Hyposensibilisierung wird der Körper langsam an den Allergieauslöser gewöhnt, damit er lernt, nicht mehr darauf zu reagieren. Wenn man frühzeitig damit beginnt, kann man die allergischen Symptome lindern – und möglicherweise sogar Asthma verhindern. Üblicherweise bekommen Patienten über drei Jahre anfangs wöchentlich und später monatliche eine Spritze. Alternativ gibt es mittlerweile auch Tabletten oder Tropfen, die man täglich zu Hause einnimmt.

Über Pollenflug informieren und richtig handeln

Betroffene können sich jeden Tag mit einem Pollenflug-Kalender über den Pollenflug informieren. An Tagen, an denen sich Pollen verbreiten, gegen die Sie allergisch sind, sollten Sie laut dem Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte einiges beachten:

• Der Pollenflug ist in ländlichen Regionen morgens am schlimmsten und in der Stadt am Abend. Aktivitäten im Freien sollten danach gerichtet werden.

• Lüften Sie nur stoßweise und am besten morgens zwischen sechs und acht Uhr, wenn Sie in der Stadt leben, und auf dem Lande abends zwischen 19 und 24 Uhr.

• Pollenschutzgitter vor den Wohnungsfenstern und ein Pollenfilter im Auto können den Großteil der Pollen abfangen.

• Allergiker sollten sich abends die Haare waschen und die Kleidung vom Tag nicht im Schlafzimmer liegen lassen.

Welche Medikamente helfen gegen eine Pollenallergie ?

Je nach Schweregrad der Allergie, helfen verschiedene Medikamente bei der Symptombekämpfung. Bei einer leichten allergischen Reaktion können Nasensprays, Augentropfen oder Tabletten aus der Familie der Antihistamine eingesetzt werden, sagt der Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. Schwerere Beschwerden sollten in den meisten Fällen mit Nasensprays mit Kortison behandelt werden, da diese die Entzündungsreaktionen an den Schleimhäuten lindern. Zudem verschreiben Ärzte meist Tabletten, wenn die Symptome zu stark sind. Lassen Sie sich am besten bei einem Arzt beraten, welche Medikamente Ihre Beschwerden lindern können.

Was sollte man bei erstmals auftretenden Symptomen tun?

Wer während der Pollenflug-Saison ständig schnieft und niest, sollte sich beim Arzt auf mögliche Allergien testen lassen. Am häufigsten werden mit dem sogenannten Pricktest allergische Reaktionen ermittelt: Hierbei werden auf dem Arm verschiedene Allergene aufgetragen und die Haut an der Stelle leicht eingeritzt, so der Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte. So können die Allergene in die Haut eindringen. Zudem wird oft auch ein Bluttest durchgeführt, mit dem man untersuchen kann, gegen welche Pollen man allergisch reagiert.

Kreuzallergie: Richtige Zubereitung macht Früchte verträglicher

Menschen mit Heuschnupfen leiden auch häufig unter Kreuzallergien. Denn die Allergene mancher Pollen und Lebensmittel ähneln sich - die Betroffenen reagieren auf beides. Die Lebensmittel, die die Mundschleimhaut anschwellen oder jucken lassen, müssen jedoch nicht grundsätzlich gemieden werden. Vielmehr kommt es auf die Zubereitung an.

Da bei Obst die Allergene häufig in oder direkt unter der Schale liegen, hilft oft schon das Schälen. Generell sind reife Früchte besser verträglich als unreife Varianten. So kann es sein, dass manches Obst in dessen Ursprungsland viel besser vertragen wird. Die Allergene der Birkenpollen und ihrer kreuzreagierenden Nahrungsmittel sind außerdem nicht hitzebeständig, weshalb etwa erhitzte, gekochte oder gebackene Äpfel meist gut vertragen werden.

Von RND/bk