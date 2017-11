Platten für Außerirdische jetzt auf dem Weltmarkt

Voyager Golden Record

Vor 40 Jahren starteten die Voyager-Raumsonden ins All. An Bord sind auch zwei Schallplatten mit Botschaften von der Erde an Außerirdische. Weil es sehr unwahrscheinlich ist, dass sie dort jemals Hörer finden, werden sie nun für die Menschheit nachgepresst.

Hannover. Der musikbegeisterte Alien hört Bach, Mozart, Berry und Armstrong – zumindest, wenn er die sogenannten Golden Records an den Raumsonden Voyager 1 und Voyager 2 irgendwo in den unendlichen Weiten des Alls findet. Es sind Titel der Musiker, die das Team um Carl Sagan vor 40 Jahren neben Naturgeräuschen und Grüßen in 55 Sprachen an mögliche Außerirdische auf die Datenplatten presste. Den Forschern war schon 1977 bewusst, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass die Golden Records jemals angehört werden.