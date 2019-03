Etwas stimmt nicht – mit der Wissenschaft. Das lernte der Hirnforscher Henry Markram, als er einen autistischen Sohn bekam. Der Südafrikaner suchte nach Besonderheiten in den Gehirnen von Betroffenen. Was er fand, revolutionierte alles, was man über Autismus zu wissen glaubte. Gespräch über ein etwas anderes Leben.