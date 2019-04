Hannover

Neben dem Karfreitag und Ostersonntag ist der Ostermontag für Christen ein bedeutender Feiertag. Auch für Familien ist der Tag zu einem besonderen Ereignis geworden, um gemeinsam zu feiern und sich zu erholen.

Wann ist Ostermontag 2019?

In diesem Jahr fällt der Ostermontag auf den 22. April. 2020 fällt der Tag dann auf den 12. April. Das genaue Datum orientiert sich immer nach dem Frühlingsbeginn und dem ersten Vollmond danach. Am ersten Sonntag nach diesen beiden Tagen ist Ostern.

Ist Ostermontag ein gesetzlicher Feiertag ?

In Deutschland ist der Ostermontag im gesamten Bundesgebiet und in fast allen anderen europäischen Staaten ein gesetzlicher Feiertag. Arbeitnehmer erhalten für diesen Tag also einen Feiertagszuschlag, wenn sie arbeiten sollten.

Was wird an Ostermontag gefeiert?

Der Ostermontag erinnert an die im Lukasevangelium erzählte Geschichte, die besagt, dass sich an diesem Tag nach der Auferstehung Jesu zwei Jünger auf dem Weg nach dem Ort Emmaus machten. Dort begegneten sie am Abend Jesus Christus. Die Jünger verbreiteten danach in Jerusalem die Nachricht von der Auferstehung Jesu.

Wie haben die Geschäfte am Ostermontag geöffnet?

Da der Ostermontag in allen Bundesländern in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag ist, haben auch alle Geschäfte geschlossen. Das Ladenschutzgesetz in Deutschland sieht vor, dass die Geschäfte an Feiertagen grundsätzlich geschlossen bleiben, um die Arbeitnehmer zu schützen. Bäcker, Tankstellen oder Bahnhofsgeschäfte können an diesem Tag allerdings geöffnet haben.

Von RND/af