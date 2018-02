Nüsse gelten heute als Superfood

Gesunde Ernährung

Die kleinen Alleskönner: Nüsse sind öfter in aller Munde. Lange galten sie als zu fettig, doch heute gehören sie zu einer gesunden Ernährung.

Hannover. Der deutsche Schriftsteller Franz Kafka schrieb einst: „Eine Nuss aufknacken ist wahrhaftig keine Kunst.“ Doch die botanisch zum Obst zählenden Schließfrüchte sind nicht nur einfach zu knacken, sie sind dazu noch gesund – zumindest in Maßen. Denn Nüsse, früher aufgrund ihres hohen Fettgehalts in Ernährungsplänen verpönt, gelten heute als kleines Superfood.

„Nüsse enthalten viele Inhaltsstoffe, die unserer Gesundheit guttun“, sagt Isabelle Keller, Diplom-Ökotrophologin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE). Zwar enthalten Nüsse einen hohen Fettanteil, doch „das Besondere ist die gute Fettsäurenzusammensetzung“, erklärt Keller. Die reichlich vorhandenen mehrfach ungesättigten Fettsäuren wirken sich positiv auf die Blutfettwerte aus, haben entzündungsdämpfenden Charakter und minimieren das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem haben die Nüsse einen guten Ballaststoffanteil. Das Vitamin E wirkt als Antioxidans und kurbelt Stoffwechselvorgänge an, das B-Vitamin Folat fördert das Zellwachstum und die Zellteilung. Neben den guten Fettsäuren sind Nüsse reich an Proteinen und Kohlenhydraten und enthalten somit einen hohen Anteil aller drei Makronährstoffe. „Damit haben sie einen hohen Energiegehalt. Deshalb muss man bei der Menge genauer hinschauen“, sagt Keller.

Wie hoch darf die tägliche Dosis sein?

Da Nüsse botanisch zum Obst zählen und die DGE rät, täglich fünf Portionen Obst zu essen, empfiehlt Keller, eine Portion davon sollte aus Nüssen bestehen. „Eine Portion sind etwa 25 Gramm, also eine Handvoll.“

Allerdings kommt es nicht nur auf die Menge an. Die Verarbeitung der Nüsse spielt eine Rolle, und ein wenig auch „die Atmosphäre“ – Stichwort: Tele-Snacking. „Wenn man an die Packung Erdnüsse vor dem Fernseher denkt, sind dann mal schnell 125 Gramm weg“, sagt Keller. Zudem seien diese Nüsse meist gesalzen und in Blechdosen nicht optimal gelagert. „Da muss man einen Mittelweg finden. Wenn man das häufiger macht, ist es sicher nicht zielführend für eine gesunde Ernährung“, erklärt die Ökotrophologin.

Nicht nur die Weihnachtszeit ist Nüssezeit

Jenseits der Weihnachtszeit eignen sich Nüsse ideal zur kulinarischen Ergänzung – ob beim Müsli, Joghurt, Dessert oder einer Suppe. „Auch ein Salat lässt sich mit frisch gerösteten Walnüssen aufpeppen“, sagt Keller. Die Walnuss hat eine besonders gute Fettsäurenzusammensetzung und ist reich an Omega-3-Fettsäuren, die die Fließeigenschaften des Bluts begünstigen können.

Als Aufstrich bietet sich Erdnuss-oder Mandelmus an, das auch gut zum Binden von Suppen verwendet werden kann. Aufgrund ihres Magnesiumgehalts eignen sich Nüsse auch für Vegetarier oder Veganer. „Und bei älteren Menschen, die nicht mehr richtig beißen können, ergänzen pürierte Nüsse gut den Speiseplan“, sagt Keller.