Hannover

Mit 103 Minuten wird am Freitagabend die längste totale Mondfinsternis des Jahrhunderts zu sehen sein. Dazu kommt ein so heller und großer Mars wie zuletzt vor 15 Jahren. Genau diese Konstellation wird erst in etwa 105.000 Jahren wieder auftreten. Zahlreiche Sternwarten öffnen deshalb zur Mondfinsternis ihre Türen.

Wie wird das Wetter zur Mondfinsternis?

In den meisten Teilen Deutschlands wird das Spektakel gut zu sehen sein. Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes ist der Abendhimmel vor allem im Norden und Westen weitgehend klar. Im Südosten und Osten dagegen können Quellwolken den Blick auf das einzigartige astronomische Schauspiel verdecken, wie Meteorologe Sebastian Schappert vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach vorhersagt. An einigen Orten könne es in diesen Teilen sogar Schauer mit Starkregen und Gewittern geben. „In den meisten Regionen Deutschlands sieht es aber wesentlich besser aus.“

Wie kann man die Mondfinsternis im Live-Stream sehen?

Auch wenn kleine Wolken aufziehen, müssen Sie den Blutmond nicht verpassen. Denn die Mondfinsternis wird natürlich auch gestreamt. Zum Beispiel von der Sternwarte Peterberg im Saarland:

Ein Team der Hochschule Offenburg will die Mondfinsternis ab 19 Uhr vom Feldberg im Schwarzwald übertragen. Denn je dunkler die Umgebung, desto besser kann man die totale Mondfinsternis sehen.

Einen ganz besonderen Blick bietet ein Livestream, der aus Namibia geplant ist: Dort steht der Mond nämlich höher – und ist so noch besser zu sehen.

Wir der Blutmond auch im Fernsehen übertragen?

Der Fernsehsender ARD-alpha sendet ab 20.30 live bis 22.30 Uhr vom Dach des ESO Supernova Planetariums in Garching.

Wie läuft eine Mondfinsternis ab? Warum ist der Mars so hell und rot? Und wie fotografiert man den Blutmond am Besten? Wir haben hier alle Fragen zur Mondfinsternis gesammelt.

Von asu/RND