Mit Rosenessig Wunden heilen

Großmutter weiß Rat

Sie sind schnell herzustellen, kommen meist ohne Chemie aus, und helfen zuverlässig: Hausmittel. Mit unbehandelten Rosen lässt eine vielseitige Tinktur herstellen.

Hannover. Wer sich müde und ausgelaugt fühlt, sollte sich nach der Dusche oder dem Bad mit Rosenessig einreiben. Dafür wird eine Handvoll pestizidfreier Rosenblätter mit 500 Milliliter Essig in eine Glasflasche gefüllt.

Fest verschließen und die Mischung 14 Tage an einem dunklen und kühlen Ort lagern. Die Flasche sollte mehrmals am Tag geschüttelt werden, damit sich alle Wirkstoffe lösen können. Die rosafarbene Flüssigkeit kann anschließend in eine neue Flasche abgefüllt werden.

Bevorzugt sollten die Blätter von der Damaszener-Rose verwendet werden, da ihre Öle besonders harmonisierend, antibakteriell, virenhemmend, entkrampfend, wundheilend und hautregenerierend wirken. Der Essig regt den Kreislauf an und unterstützt den Stoffwechsel.

So bereiten Sie das Rosenessig zu: