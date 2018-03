Märchenhafte Salatbowle

Gesund genießen

Rapunzel, wie Feldsalat auch genannt wird, hat sehr viel Vitamin A und C sowie Eisen. Das macht ihn besonders nahrhaft.

Hannover. Der Feldsalat wird wegen seines nussigen Geschmacks auch Nüsslisalat genannt. Rapunzel ist ebenfalls ein gängiger, umgangssprachlicher Name für ihn. Doch nicht nur der ist märchenhaft: Feldsalat ist verblüffend nahrhaft. Er hat mehr Vitamin A und C als Kopfsalat und gilt als einer der wichtigsten Eisenspender. Mit nur 14 Kalorien pro 100 Gramm ist der Feldsalat sehr kalorienarm. Mit Magnesium, Phosphor und Folsäure ist er ein gutes Futter für den gesamten Organismus und die Immunzellen – Feldsalat unterstützt die erfolgreiche Abwehr von Infekten. Auch reichlich sekundäre Pflanzenstoffe und wertvolles Beta-Carotin stecken in dem Salat.