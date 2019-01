Bissau/Exeter

Der Klimawandel droht die Bestände von Meeresschildkröten zu verweiblichen. Da das Geschlecht der ungeschlüpften Tiere stark von der Temperatur im Ei abhängt, dürfte der Anteil der Weibchen in Zukunft drastisch steigen, berichten Forscher um Ana Patricio von der englischen University of Exeter. In einer großen Kolonie der Grünen Meeresschildkröte (Chelonia mydas) in Westafrika könnten ihren Berechnungen zufolge bis Ende des Jahrhunderts – je nach Ausmaß der Erwärmung – 76 bis 93 Prozent der Tiere Weibchen sein. Das lasse die Population anfangs zunehmen – aber nur so lange, wie die Temperaturen in den etwa 70 Zentimeter tief im Sand vergrabenen Eiern keine kritischen Werte erreichen. Eine weitere Gefahr für die Population sieht das Team im Anstieg des Meeresspiegels.

Dass die Geschlechtsentwicklung des Schildkröten-Embryos im Ei von der Temperatur abhängt, wissen Forscher schon lange. Je wärmer, desto höher der Anteil weiblicher Schlüpflinge. Bei der Grünen Meeresschildkröte im Bijagós-Archipel vor der Küste von Guinea-Bissau – einer der größten Brutkolonien dieser Art weltweit – liege der Anteil der weiblichen Schlüpflinge derzeit bei etwa 52 Prozent, schreibt das Team im Fachblatt „Global Change Biology“.

Meeresschildkröten könnten Eier tiefer vergraben

Anhand von mehrjähriger Untersuchungen auf der nur etwa 0,4 Quadratkilometer (43 Hektar) kleinen Insel Poilão und der Berichte des Weltklimarates ( IPCC) erstellte das Team Prognosen für die Bestandsentwicklung unter verschiedenen Klimaszenarien bis Ende des Jahrhunderts. Demnach wären dann je nach Grad der Erwärmung zwischen 76 und 93 Prozent der Jungtiere weiblich. Damit würde die Zahl der eierlegenden Weibchen ansteigen und eventuell zunächst auch die Gesamtpopulation. „Aber wenn die Temperaturen weiter steigen, kann das Überleben für ungeschlüpfte Schildkröten schwieriger werden“, wird Erstautorin Patricio in einer Mitteilung ihrer Universität zitiert.

Zusätzliche Probleme bereite der steigende Meeresspiegel, der auf der Insel bis 2100 zwischen 33 und 43 Prozent der Gelegeplätze überfluten dürfte: „Das Zurückweichen der Strände mag stellenweise unproblematisch sein, aber die von uns untersuchten Schildkröten lebten auf einer kleinen Insel, deshalb gibt es eine Grenze für das Zurückweichen“, sagt Patricio. „Andernorts gibt es vielleicht natürliche Hindernisse oder menschliche Bebauung, die das Hochrücken der Strände landeinwärts verhindern.“

Nicht berücksichtigen konnten die Forscher in ihrer Analyse mögliche Anpassungsleistungen der Meeresschildkröten, die ihnen das Überleben in wärmerer Umgebung erleichtern könnten. Denkbar sei unter anderem, dass sie etwa ihre Eier tiefer vergraben als bisher oder auf schattige Flächen ausweichen.

